Россия призвала расследовать детонацию пейджеров в Ливане

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Пассажиры батискафа «Титан», потерпевшего крушение в Атлантическом океане на пути к «Титанику», еще до крушения осознавали свою обреченность. Об этом сообщила газета The Guardian.

Семья одного из пассажиров, французского путешественника Поля-Анри Наржоле, подала иск к компании OceanGate. Близкие погибшего считают, что «хваленая акустическая система безопасности» предупредила бы, что углеволокно трескается под исключительным давлением. Тогда пилот сбросил бы балласт в попытке прервать погружение.

«Здравый смысл подсказывает, что члены команды осознавали, что умрут, пока еще были живы», - следует из иска.

Родственники Наржоле потребовали от OceanGate 50 миллионов долларов (4,6 миллиарда рублей). Сумму обосновали тем, что пассажиры испытали ужас от осознания приближающейся гибели.

«Титан» затонул в июне 2023 года. В сентябре 2024-го береговая охрана США опубликовала первые кадры с обломками батискафа.