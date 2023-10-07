Россия призвала Палестину и Израиль прекратить огонь

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Он отметил, что сегодня произошел «рецидив» конфликта, который длится уже 75 лет.

«Москва находится в контакте со всеми сторонами, в том числе и с арабскими странами. Мы призываем к немедленному прекращению огня и миру», - подчеркнул дипломат.

По словам Богданова, мирный процесс должен базироваться на имеющихся международно признанных договоренностях. Обострение - закономерный результат того, что резолюции СБ ООН не выполнялись и переговоры не проходили, добавил замглавы российского МИД.

Израиль объявил о начале полномасштабной войны с палестинским движением ХАМАС после утренних ракетных обстрелов. По Израилю нанесли более двух тысяч ударов со стороны сектора Газа. Это случилось на следующий день после 50-й годовщины начала арабо-израильской войны. Израильская армия принялась наносить ответные удары.