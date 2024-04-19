«Мы по-прежнему выступаем за <…> отказ от каких-либо действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности», - подчеркнул он.

Песков отметил, что Кремль пока не давал комментариев по поводу удара ЦАХАЛ по Ирану. Пресс-секретарь объяснил, что для необходимо подробно изучить ситуацию, а потом уже делать выводы из нее.

«Пока мы эту информацию изучаем, считаем, преждевременно давать какие-то комментарии, не понимая деталей», - заключил представитель Кремля.