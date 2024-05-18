18 мая 2024, 14:38

Россия призвала Францию не применять силу против протестующих в Новой Каледонии

РИА «Новости»
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Россия призвала Францию не применять необоснованное насилие против протестующих и обеспечить соблюдение прав и свобод населения Новой Каледонии. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова.

Дипломат отметила, что для России нехарактерно вмешиваться во внутренние дела других государств, давать или навязывать советы по разрешению внутренних проблем. Однако, по мнению Захаровой, Франции следовало бы обратить внимание на собственные глубинные проблемы.

«Очевидно, что трагические события в Новой Каледонии явились следствием застарелых противоречий и растущей неудовлетворенности своим положением ее коренных жителей - народа канаков», - подчеркнула Захарова.

Протесты начались после того, как законодатели в Париже проголосовали за законопроект , позволяющий французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах.

Ранее правительство Франции сообщило, что введет свои войска для охраны аэропортов и морских портов Новой Каледонии - заморской территории республики - из-за нескончаемых беспорядков.

Как рассказал ученый Сергей Федоров, большинство жителей Новой Каледонии высказались за то, чтобы остаться французской частью, однако это не устраивает борцов за независимость. Сейчас на территории - социально-экономические проблемы.

Мария Захарова Ученые Россия Франция
18 мая 2024, 15:23
Вице-премьер Словакии объяснил, почему Фицо не перевозят в столичную больницу
Global Look Press
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в сознании, но его состояние остается тяжелым. Об этом сообщил вице-премьер страны, глава Минобороны Роберт Калиняк, чьи слова привело Словацкое радио.

«Его состояние серьезное, оно не позволяет в ближайшем будущем провести такой перевод», - сказал Калиняк.

Сейчас Фицо находится в больнице в городе Банска-Бистрица.

Покушение на главу правительства Словакии произошло 15 мая после заседания кабмина. Фицо ранили в грудь, живот и конечность. Нападавшего задержали, им оказался писатель, либеральный активист Юрай Цинтула. Его доставили в суд 18 мая. Перевозку осуществляли при повышенных мерах безопасности.

Больницы Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
18 мая 2024, 14:46
Переговоры Путина и Си Цзиньпина упрочнили «химию» между странами
Global Look Press
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Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры успешно и с хорошим настроением. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что встреча двух лидеров в Пекине проходила в благожелательной атмосфере.

«Была совершенно расслабленная атмосфера, которая помогает лучше друг друга понимать, шутить, рассказывать разные истории. То есть „химия“ упрочилась, в конце концов», - рассказал Ушаков о неформальной встрече в узком составе.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США выражают беспокойство из-за укрепления отношений России и Китая. Таким образом он прокомментировал поездку Путина в Пекин. Американский чиновник добавил, что руководство страны будет следить за тем, как развиваются российско-китайские отношения.

Переговоры Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
18 мая 2024, 14:14
Франция не пригласит Россию на 80-летие высадки в Нормандии из-за США
Global Look Press
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Франция направила России приглашение на мероприятие, посвященное 80-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Это решение осудили американские чиновники, сообщила газета Politico.

В издании подчеркнули, что официальные лица Великобритании, США и двух других союзников по Второй мировой войне выразили обеспокоенность по поводу этого шага.

«В прошлом месяце Париж застал западные страны врасплох, когда объявил, что направляет приглашение Москве», - указали в газете.

Один из собеседников издания из администрации президента рассказал, что США в итоге не будут выступать против этой идеи.

Ранее о приглашении России заявила радиостанция Europe1. По ее данным, российской делегации направят приглашение , несмотря на сложную геополитическую обстановку.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала новость и отметила, что никаких подтверждений дипломаты не получали.

США Великобритания Россия Запад Франция
18 мая 2024, 13:18
Пакистан и Индия обратились к своим гражданам в Киргизии после ночных беспорядков
Global Look Press
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Посольства Пакистана и Индии в Киргизии призвали своих граждан не выходить на улицы Бишкека без нужды после ночных беспорядков. Сообщения дипмиссий появились в соцсетях Х и Facebook*.

По данным пакистанских дипломатов, нападениям подверглись несколько общежитий медвузов, где живут студенты из Пакистана, Индии и Бангладеш.

«Миссия провела консультацию для пакистанских студентов с просьбой оставаться дома до тех пор, пока ситуация не вернется в норму», - заявили в посольстве.

Подобное сообщение опубликовали дипломаты из Индии. Несмотря на спокойную ситуацию, учащимся рекомендовали оставаться дома и обращаться в посольство в случае возникновения каких-либо проблем.

В Минздраве Киргизии сообщили о 29 пострадавших в результате ночных беспорядков в Бишкеке. Одному пакистанцу сломали челюсть.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Киргизия Индия Беспорядки Пакистан Студенты

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