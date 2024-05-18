Россия призвала Францию не применять силу против протестующих в Новой Каледонии

Дипломат отметила, что для России нехарактерно вмешиваться во внутренние дела других государств, давать или навязывать советы по разрешению внутренних проблем. Однако, по мнению Захаровой, Франции следовало бы обратить внимание на собственные глубинные проблемы.

«Очевидно, что трагические события в Новой Каледонии явились следствием застарелых противоречий и растущей неудовлетворенности своим положением ее коренных жителей - народа канаков», - подчеркнула Захарова.

Протесты начались после того, как законодатели в Париже проголосовали за законопроект , позволяющий французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах.

Ранее правительство Франции сообщило, что введет свои войска для охраны аэропортов и морских портов Новой Каледонии - заморской территории республики - из-за нескончаемых беспорядков.

Как рассказал ученый Сергей Федоров, большинство жителей Новой Каледонии высказались за то, чтобы остаться французской частью, однако это не устраивает борцов за независимость. Сейчас на территории - социально-экономические проблемы.