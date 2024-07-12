Россия призвала Белоруссию и Армению «посмотреть за горизонт» и помириться
Россия надеется, что Армения и Белоруссии устранят возникшие между ними разногласия. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Он отметил, что Россия не планирует участвовать в урегулировании этого конфликта. Дипломат добавил, что Армения заняла жесткую позицию по отношению к белорусскому руководству.
Галузин напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда проявлял заинтересованность в «безопасном Южном Кавказе» и старался примирить противоборствующие стороны. Представитель МИД назвал оба государства союзниками, с которыми Россия поддерживает многоплановое сотрудничество.
«В Москве заинтересованы в том, чтобы нынешний период осложнений между нашими друзьями поскорее завершился», - добавил дипломат.
Ранее Армения выразила Белоруссии ноту протеста. По мнению руководства республики, белорусская сторона вмешивалась во внутренние дела государства. Перед этим пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз пожелал Армении иметь руководителей, которые думали бы о будущем страны.