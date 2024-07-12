12 июля 2024, 09:58

Россия призвала Белоруссию и Армению «посмотреть за горизонт» и помириться

РИА «Новости»
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Россия надеется, что Армения и Белоруссии устранят возникшие между ними разногласия. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

Он отметил, что Россия не планирует участвовать в урегулировании этого конфликта. Дипломат добавил, что Армения заняла жесткую позицию по отношению к белорусскому руководству.

Галузин напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда проявлял заинтересованность в «безопасном Южном Кавказе» и старался примирить противоборствующие стороны. Представитель МИД назвал оба государства союзниками, с которыми Россия поддерживает многоплановое сотрудничество.

«В Москве заинтересованы в том, чтобы нынешний период осложнений между нашими друзьями поскорее завершился», - добавил дипломат.

Ранее Армения выразила Белоруссии ноту протеста. По мнению руководства республики, белорусская сторона вмешивалась во внутренние дела государства. Перед этим пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз пожелал Армении иметь руководителей, которые думали бы о будущем страны.

Армения Белоруссия Россия МИД РФ
12 июля 2024, 10:06
Зеленскому не понравилось. Какие вопросы затронули на саммите НАТО
Global Look Press
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В Вашингтоне подошел к концу саммит НАТО, одна из главных тем которого — Украина. Однако президент республики Владимир Зеленский остался недоволен. Об этом рассказал журналист РИА «Новости» Виктор Жданов в итоговом материале о саммите.

В Вашингтоне подошел к концу саммит НАТО, одна из главных тем которого - Украина. Однако президент республики Владимир Зеленский остался недоволен. Об этом рассказал журналист РИА «Новости» Виктор Жданов в итоговом материале о саммите.

Зеленский приехал в Вашингтон в первый день саммита. Он сразу выразил недовольство тем, что о юбилее мероприятия особо никто не вспомнил из-за предстоящих президентских выборов.

«Люди почти не замечают исторического расширения НАТО», - высказался президент Украины.

После, как заметил автор материала, посыпались требования. Украине оказалось мало ЗРК Patriot. Зеленскому понадобилось 128 истребителей F-16, однако пока такое количество никто не дает. Некоторую часть истребителей Дания и Нидерланды уже отправили. По заверению госсекретаря США Энтони Блинкена, самолеты появятся в небе Украины уже этим летом.

Также Зеленский поднял вопрос об ударах по России оружием НАТО. Британский премьер-министр Кир Стармер подтвердил разрешение для ракет Storm Shadow. Но его коллега из МВД по вопросам безопасности Дэн Джарвис призвал к осторожности.

Присоединение Украины к НАТО оказался неактуальным. Путь в альянс для республики назвали «необратимым», но только после завершения боевых действий, резюмировал автор.

Саммиты Ракеты Вашингтон Самолеты Оружие НАТО
12 июля 2024, 09:59
Британия сорвала продажи духов в России от поставщика Harrods
Unsplash
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Поставщику парфюмерии Harrods грозит уголовное расследование из-за того, что он продолжил ввозить свою продукцию в Россию. Как сообщил Bloomberg, директора компании Дэвида Криспа заподозрили в сознательном нарушении запретов на экспорт.

Он продавал свои духи в России вплоть до 2023 года, несмотря на санкции.

«Доказательства, представленные суду, по-видимому, показали, что Крисп сказал частному детективу под прикрытием, что российский рынок работает „действительно хорошо“, и что он игнорирует „правительственные указы“», - сообщили журналисты.

Налоговые органы Великобритании арестовали Криспа, он остается под следствием. Обвинений в совершении преступления бизнесмену пока не предъявили. Адвокаты Криспа рассказали, что их подзащитный отрицает, что торговал с нарушением правил экспортного контроля.

Россия получила крупную денежную выгоду от санкций. Импортеры из недружественных стран за два года недополучили товаров на 256,5 миллиарда долларов. Ранее американский инвестор допустил возобновление торговли с Россией. Бизнесмен также обратил внимание, что государству не страшны введенные против него ограничения, оно восстанавливается.

Поставщику парфюмерии Harrods грозит уголовное расследование из-за того, что он продолжил ввозить свою продукцию в Россию. Как сообщил Bloomberg , директора компании Дэвида Криспа заподозрили в сознательном нарушении запретов на экспорт.

Великобритания Суд Адвокаты Экспорт Преступления Правила Запреты Санкции Россия
12 июля 2024, 09:55
Экс-канцлер Германии снялась в комедийном сериале
Global Look Press
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель стала главной героиней комедийного сериала «Мисс Меркель». Об этом сообщила газета Financial Times.

Согласно сюжету, вышедшая на пенсию политик стала расследовать преступления. Ее компаньон - мопс по кличке Гельмут. Журналисты назвали героиню Меркель «немецкой мисс Марпл».

В сериале экс-канцлер ФРГ все еще ходит с «непокорной стрижкой-боб» и носит фирменные цветные пиджаки. В сюжете есть отсылки к ситуациям, которые возникали во время политической карьеры Меркель.

Сериал отличается «дозой неуклюжего немецкого юмора». Многосерийный фильм стал хитом в ФРГ, вскоре его представят в дублированном переводе на итальянском канале RAI.

Российский актер Данила Рассомахин заявил, что рассмешить современного зрителя сложнее , чем заставить плакать. Самому артисту довелось исполнять как комедийные, так и драматические роли.

Германия Ангела Меркель Сериалы
12 июля 2024, 09:44
Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20
Global Look Press
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Бразильские власти направят президенту России Владимиру Путину приглашение на саммит «Большой двадцатки». Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», - отметил он.

Предстоящая девятнадцатая встреча глав G20 пройдет 18-19 ноября 2024 года в Бразилии. Саммит станет первым для президента Аргентины Хавьера Милея.

В прошлом году переговоры «Большой двадцатки» прошли в Индии. Тогда Путин не присутствовал на встрече, российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что президент России и в этот раз вряд ли полетит в Бразилию на саммит G20. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вопрос поездки Путина на встречу «Большой двадцатки» пока не рассматривали.

Саммиты Аргентина Бразилия G20 Россия Владимир Путин

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