Россия присоединится к ожесточенным дебатам в СБ ООН по ситуации в Газе

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«Конечно, на это смотреть спокойно нельзя, и надо действовать. Мы будем действовать. Сегодня как раз будут самые ожесточенные дебаты», - сказал Вершинин.

По его словам, члены Совбеза ООН приступили к согласованию единой позиции по происходящему в зоне палестино-израильского конфликта. Он заявил, что в таких ситуациях нельзя забывать о фундаментальных ценностях и праве человека на жизнь. По мнению дипломата, важно не то, кто спровоцировал обострение конфликта, а тот факт, что он имел место.

Совбез ООН 9 октября, спустя два дня после нападения боевиков ХАМАС , не принял общего заявления по произошедшему в Израиле и секторе Газа. Российский проект резолюции о прекращении огня отклонили. Против него проголосовали Япония, Финляндия, США и Великобритания.