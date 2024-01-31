Россия приняла меры в связи с учениями НАТО

В понимании России, по его словам, НАТО изначально задумывали, создавали и изменяли для противостояния. Песков заявил, что теперь этим сообществом управляют США.

«Этот инструмент, он продолжает выполнять свою роль. Конечно, это угроза для нас - так мы к этому относимся. И соответствующие меры для этого постоянно принимаются», - сказал он.

Военные учения Steadfast Defender 2024 станут самыми крупными после холодной войны. В них задействуют около 90 тысяч человек. В Китае заявили, что цель маневров - усилить миф о российской угрозе. Военный разведчик и политолог Эдин Субашич заподозрил, что под прикрытием учений Украине передадут новую технику.