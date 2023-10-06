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«Понятно, что Российская Федерация сделает все возможное для того, чтобы, если дело дойдет действительно до возвращения наших соотечественников на родину, то они будут обустроены<…>», - отметил он.

Грушко напомнил, что в стране существует специальная программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников.

Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии разослало уведомления о возможной высылке из страны тысячам россиян, проживающих в ней. Причиной для депортации могут стать истечение срока действия вида на жительство и незнание латышского языка. Россиян, которые не успели во время подать необходимые заявки, Латвия выдворит из страны.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию и заявила , что посольство в Риге внимательно следит за текущим положением дел. По ее словам, российская сторона приложила все усилия, чтобы не допустить катастрофического развития событий.