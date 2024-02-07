07 февраля 2024, 12:43

Россия применит баллистические и крылатые ракеты в ответ на угрозы НАТО

Пресс-служба Минобороны
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Россия готова применить крылатые и баллистические ракеты со специальными боеголовками для защиты своей территории от угрозы со стороны НАТО. Об этом предупредил в Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Ввиду несопоставимости наших военных потенциалов у нас просто не останется выбора. Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками», - предупредил зампред СБ.

Он отметил, что эта позиция «хорошо известна всем» и вытекает из доктринальных военных документов. Это и будет «пресловутый апокалипсис», резюмировал Дмитрий Медведев.

Он призвал западных политиков раскрывать избирателям «горькую правду», а не повторять «лживую мантру» о готовности к войне с Россией.

Накануне, 6 февраля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна якобы сможет отразить возможное «нападение» со стороны России.

Он отметил, что Британия, Германия, Норвегия, Финляндия, Польша и другие страны из Североатлантического альянса постоянно твердят о необходимости готовиться к «войне» с Россией, хотя та не раз говорила об отсутствии планов конфликта с ЕС и НАТО. Причины «крайне опасной болтовни» очевидны: желание оправдать многомиллиардные траты на Украину, считает Медведев.

Но если такая война все-таки случится, то она пойдет «не по сценарию СВО» и будет вестись не в окопах с использованием артиллерии, бронетехники, дронов и средств радиоэлектронной борьбы, подчеркнул политик. Он напомнил, что НАТО - «огромный военный блок», в странах альянса живут почти миллиард человек. Совокупный военный бюджет этих государств может достигать полутора триллиона долларов.

Ракеты Дмитрий Медведев НАТО
07 февраля 2024, 13:32
Бесшумная «черная дыра» прибыла на Камчатку
РИА «Новости»
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На Камчатку прибыла первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3. Источники «Известий» в Минобороны сообщили, что на субмарине проводят учения, в дальнейшем она будет базироваться на полуострове.

Основная задача подлодок: не дать американцам перехватить стратегические крейсеры России.

«Лодки проекта 636.3 вполне подходят для этого по своим характеристикам. У них хорошие ходовые качества, комплекс вооружения», - рассказал журналистам издания военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Субмарины будут прикрывать развертывание атомных стратегических ракетоносцев «Борей». Подлодки проекта 636.3 считаются одними из самых бесшумных, за что получили прозвище «черные дыры».

Суда практически незаметны, они будут охранять и оборонять побережье. Например, в случае конфликта они смогут прервать сообщение кораблей, не позволят высадиться десанту. Сейчас осталось проверить, как подлодка покажет себя в сложных гидрометеорологических условиях.

Ранее стало известно, что Швеция решила построить подводные лодки для борьбы с Россией в Балтийском море. Дизель-электрические подводные лодки, названные «Блекинге» и «Сконе», начнут патрулировать восточные районы НАТО. Субмарины планируют спустить на воду в 2027 и 2028 годах.

Президент Владимир Путин заверил, что Россия будет чувствовать себя в безопасности благодаря флоту, морякам и вооружению. Атомные крейсеры «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» и другие долгие годы будут надежно защищать Родину.

Суд Военные Корабли Россия Подлодки Камчатка
07 февраля 2024, 11:35
Свыше 200 тысяч мощных кибератак на российские объекты совершили за год
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На информационную инфраструктуру России за год совершили 200 тысяч мощных кибератак. Об этом рассказал начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совбеза РФ Алексей Петров, написало РИА «Новости».

«Интернет превратился из безопасной среды и экономической среды развития суверенных стран в арену противодействия и политического противостояния», - заявил Петров.

Только в 2023 году ресурсы России подверглись 200 тысячам наиболее опасных компьютерных атак. В основном их организовывают иностранные спецслужбы с привлечением международных преступных сообществ, писали «Известия».

Большинство особо мощных атак направляли на объекты государственного управления , а также связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы. Но нарушения функционирования российских информационных ресурсов удалось избежать.

Ранее домен правительства Калининградской области попал под DDoS-атаки , но не получил серьезного ущерба. Портал gov39.ru был недоступен всем пользователям из-за манипуляций за пределами России.

Россия Правительство РФ Промышленность Образование Наука
07 февраля 2024, 11:01
Норвегия отказала в убежище бывшему командиру ЧВК «Вагнер» Медведеву
РИА «Новости»
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Норвегия решила не предоставлять убежище экс-командиру ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на адвоката Бринджульфа Ризнеса.

Решение приняли еще три недели назад. Иммиграционные власти сочли, что Медведев не является регулярным бойцом ВС России, «которого нельзя наказать за участие в регулярных боевых действиях». По словам адвоката, в РФ Андрея Медведева не депортируют, поскольку отправлять его обратно «слишком опасно» - ему может грозить наказание за дезертирство.

Защита планирует обжаловать решение.

Бывшего командира ЧВК «Вагнер» задержали в январе 2023 года за незаконный переход границы с Россией в районе деревни Скройтнес. Позже он запросил убежище в Норвегии , однако иммиграционная служба долго тянула с ответом.

СМИ предположили, что страна не хотела обострять отношения с Украиной. Появлялась информация о том, что Медведев передумал и хочет вернуться в Россию.

Адвокаты Норвегия Россия
07 февраля 2024, 10:50
Немецкий IT-гигант перекроет доступ к облачным сервисам для россиян
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С 20 марта немецкая IT-компания SAP ограничит доступ к своим облачным услугам для россиян. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на копию письма производителя к клиентам дочернего предприятия САП СНГ.

С 20 марта немецкая IT-компания SAP ограничит доступ к своим облачным услугам для россиян. Об этом сообщил РБК , ссылаясь на копию письма производителя к клиентам дочернего предприятия САП СНГ.

Немецкая компания призвала российских пользователей выгрузить все необходимые данные из облака SAP, чтобы не потерять информацию. В документе IT-гигант указал на готовность «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».

После этой меры немецкая компания полностью покинет российский рынок. При этом некоторые крупные отечественные организации пока продолжает пользоваться услугами IT-гиганта.

SAP - крупный поставщик приложений для бизнеса, в том числе речь идет о системе взаимоотношений с клиентами - CRM. До принятия решения об уходе с российского рынка компания имела в РФ общей сложности около 1,5 тысячи клиентов.

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