Россия применит баллистические и крылатые ракеты в ответ на угрозы НАТО

«Ввиду несопоставимости наших военных потенциалов у нас просто не останется выбора. Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками», - предупредил зампред СБ.

Он отметил, что эта позиция «хорошо известна всем» и вытекает из доктринальных военных документов. Это и будет «пресловутый апокалипсис», резюмировал Дмитрий Медведев.

Он призвал западных политиков раскрывать избирателям «горькую правду», а не повторять «лживую мантру» о готовности к войне с Россией.

Накануне, 6 февраля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна якобы сможет отразить возможное «нападение» со стороны России.

Он отметил, что Британия, Германия, Норвегия, Финляндия, Польша и другие страны из Североатлантического альянса постоянно твердят о необходимости готовиться к «войне» с Россией, хотя та не раз говорила об отсутствии планов конфликта с ЕС и НАТО. Причины «крайне опасной болтовни» очевидны: желание оправдать многомиллиардные траты на Украину, считает Медведев.

Но если такая война все-таки случится, то она пойдет «не по сценарию СВО» и будет вестись не в окопах с использованием артиллерии, бронетехники, дронов и средств радиоэлектронной борьбы, подчеркнул политик. Он напомнил, что НАТО - «огромный военный блок», в странах альянса живут почти миллиард человек. Совокупный военный бюджет этих государств может достигать полутора триллиона долларов.