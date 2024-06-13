Россия пригрозила США «решительным ответом» на новые санкции

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Таким образом дипломат прокомментировал введенные накануне американским Министерством финансов очередные санкции, которые Антонов назвал поздравлением российскому народу со стороны властей США в День России.

«На навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ», - заявил дипломат в посольстве в Вашингтоне на мероприятии по случаю Дня России.

Так же глава дипмиссии предостерег США от попыток самостоятельного решения глобальных проблем на фоне роста таких угроз, как терроризм, распространение оружия массового поражения, киберпреступность и массовые эпидемии.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа новые американские санкции - включение Минфином США в черный список порядка 30 российских физических лиц и более 200 структур.

Россия готова ответить на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.