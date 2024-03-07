Россия пригрозила Литве ответом за конфискацию авто

«Действительно, 11 марта истекает срок, который литовские власти определили как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в нашей стране», - сказали в МИД РФ.

Но если решение реализуют, его можно будет расценить как грубейший акт грабежа на государственном уровне. В российском представительстве заверили, что подобные дискриминационные действия без ответа не останутся.

Автомобили с российскими регистрационными номерами начнут конфисковывать в Литве с 11 марта. Нужно либо зарегистрировать транспортное средство в Литве, либо покинуть Евросоюз. Требования не будут распространяться на машины, которые следуют транзитом в Калининградскую область и из нее.