Россия пригласила талибов на ПМЭФ

«Им (талибам - прим. ред.) приглашение направлено», - отметил он.

Будут ли талибы участвовать в ПМЭФ-2024 - пока неизвестно.

Министерство иностранных дел и Минюст России уже проработали вопрос о возможном снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации. Благодаря этому Афганистан может выйти из изоляции , став более стабильным регионом. Как отмечали российские эксперты, Западу выгодно и удобно муссировать идею об опасности и угрозах со стороны «Талибана»*.

Ранее участие в ПМЭФ-2024 подтвердили почти 130 стран и территорий. Петербургский международный экономический форум стал площадкой с высоким уровнем доверия, где собираются самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти.

* «Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.