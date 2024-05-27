27 мая 2024, 13:41

Россия пригласила талибов на ПМЭФ

РИА «Новости»
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Россия пригласила на Петербургский международный экономический форум представителей «Талибана»*. Об этом в интервью ТАСС объявил специальный представитель президента по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Им (талибам - прим. ред.) приглашение направлено», - отметил он.

Будут ли талибы участвовать в ПМЭФ-2024 - пока неизвестно.

Министерство иностранных дел и Минюст России уже проработали вопрос о возможном снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации. Благодаря этому Афганистан может выйти из изоляции , став более стабильным регионом. Как отмечали российские эксперты, Западу выгодно и удобно муссировать идею об опасности и угрозах со стороны «Талибана»*.

Ранее участие в ПМЭФ-2024 подтвердили почти 130 стран и территорий. Петербургский международный экономический форум стал площадкой с высоким уровнем доверия, где собираются самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти.

* «Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Афганистан Санкции Россия Интервью Запад ООН ПМЭФ-2024
27 мая 2024, 13:56
Главы МИД стран ЕС утвердили новый режим санкций против России
Global Look Press
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Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России «за нарушения прав человека». Об этом сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на дипломатов.

По данным издания, уже готовы около 20 списков с ограничениями. Санкционный режим неформально назвали именем блогера Алексея Навального.

Западные рестрикции в отношении России создали определенные проблемы, но привели к появлению возможностей для развития страны, заявил ранее президент Владимир Путин.

После ухода зарубежных компаний с отечественного рынка Россия получила хороший урок , отметил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Санкции Россия Евросоюз
27 мая 2024, 13:52
Эрдоган выступил за принятие новой конституции
Global Look Press
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Турция не может идти дальше при нынешней конституции. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его процитировало РИА «Новости».

Он заявил, что страна нуждается в либертарианской конституции. Она должна быть «вершиной иерархии норм».

По словам Эрдогана, если исключить конституции 1921 и 1924 годов, то все остальные создавались «по директивам опеки и навязаны народу».

«Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит», - высказался президент.

Он назвал смену конституции национальным долгом.

Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о необходимости перемен. Он говорил, что Турции необходима новая конституция, которая будет залогом развития республики. Президент видит в новом законе «спасение от нынешнего», ставшего результатом военного переворота.

Турция Реджеп Эрдоган
27 мая 2024, 13:37
Литва потребовала от Евросоюза пересмотреть отношения с Грузией
Global Look Press
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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил надежду, что Евросоюз до конца дня обновит статус отношений с Грузией из-за закона об иноагентах. Слова министра привел ТАСС.

«Я надеюсь, что со стороны ЕС будет дан четкий сигнал, что если закон будет принят в его окончательной версии, то Грузия не сможет продолжать свой путь по присоединению к Евросоюзу», - подчеркнул Ландсбергис.

Таким образом, ЕС может отозвать у Грузии статус кандидата на вступление в объединение в связи с невыполнением определенных условий, объяснил министр.

Похожую позицию выразил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он ожидает реакции Евросоюза на события в Грузии в виде санкций, пересмотра визового режима или статуса кандидата.

Грузинский парламент принял закон об иноагентах в окончательном чтении 14 мая. Во время рассмотрения документа в Тбилиси проходили масштабные акции протеста.

Грузия Законы Литва Евросоюз Иноагенты
27 мая 2024, 13:28
Путин указал на впечатляющие темпы развития экономических отношений России и Узбекистана
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин назвал темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляющими. Об этом он сказал на встрече с лидером республики Шавкатом Мирзиеевым. Его процитировали «Известия».

«Темпы развития экономических связей действительно очень впечатляют», - отметил глава государства.

По данным Узбекистана, товарооборот обеих стран вырос на 30% - до 10 миллиардов долларов в 2024 году. Как уточнил Путин, по российской статистике, этот уровень немного ниже, однако результат все равно хороший.

Переговоры лидеров двух стран проходят в резиденции Мирзиеева «Куксарой». Сначала встреча прошла в узком составе. Затем переговоры продолжатся в расширенном. Президенты обсудят вопросы развития двусторонних отношений и партнерства. Также Путин и Мирзиеев обменяются мнениями насчет региональных проблем.

Россия Владимир Путин Узбекистан

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