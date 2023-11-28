Россия прекратит действие договора с Японией по сокращению ядерного оружия

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Такую меру приняли в связи с распоряжением правительства России от 7 ноября. Срок действия документа, подписанного властями двух государств в 1993 году, должен истечь после шести месяцев с даты уведомления Японии, уточнили в ведомстве.

Причина расторжения соглашения заключается в антироссийской политики администрации японского премьер-министра Фумио Кисиды. Речь идет о санкциях и наращивании военной активности азиатского государства в районе Дальнего Востока.

«Считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим, в том числе интересы нашей национальной безопасности», - подчеркнули в МИД России.

Ранее Япония выразила сожаление в связи с выходом Российской Федерации из двустороннего соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия. Японская сторона заявила, что Россия якобы приняла это решение в одностороннем порядке.