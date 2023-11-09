Россия прекратила сотрудничество с Японией в сфере сокращения ядерных вооружений

«Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях, подписанного в Токио 13 октября 1993 года», - отметили в распоряжении.

В начале ноября в Японии подсчитали прошлые и будущие убытки от антироссийских санкций. По мнению профессора Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи, островное государство может лишиться важных ресурсов.

В конце октября в российском МИД заявили, что в настоящее время нет возможности вести диалог о мирном договоре с Японией из-за ее антироссийского курса. По мнению дипломатов, японское руководство разжигает русофобские настроения в обществе и наращивает военную активность с США и странами НАТО. В МИД пообещали жестко ответить на враждебные выпады со стороны Японии.