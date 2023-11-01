«Россия постоянно предупреждает, что в Евразийском регионе могут начаться возможные конфликты. Однако после проведения спецоперации никакие предупреждения страны, которую во всем мире изображали как монстра, не были приняты во внимание», - сказал он.

Ответив на нападение боевиков движения ХАМАС масштабными боевыми действиями, Израиль, по мнению журналиста, разжег региональную войну. Иран, Сирия, Ирак, Египет и Иордания привели свои войска в состояние боеготовности.

Эрхан Алтыпармак предупредил, что прогнозы России могут сбыться. Конфликт на Ближнем Востоке распространится на Евразийский регион, куда хлынет поток беженцев. Несмотря на это, США и другие западные страны продолжили предоставлять израильскому правительству логистические услуги, оружие и дипломатическую поддержку. Автор статьи заявил, что у проблемы есть только одно решение - немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Венгерский историк Ласло Бернат Веспреми заявил об угрозе гражданской войны в Европе. По его мнению, антисемитские и антимусульманские акции усилятся.