Россия предупреждала о конфликте в Евразии из-за мигрантов, но ее не послушали
Политика США спровоцировала обострение напряженности на Ближнем Востоке, а в будущем приведет к потоку мигрантов и внутренним конфликтам в Евразии. Россия предупреждала мир о таких последствиях, но ее не послушали, заявил обозреватель dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.
«Россия постоянно предупреждает, что в Евразийском регионе могут начаться возможные конфликты. Однако после проведения спецоперации никакие предупреждения страны, которую во всем мире изображали как монстра, не были приняты во внимание», - сказал он.
Ответив на нападение боевиков движения ХАМАС масштабными боевыми действиями, Израиль, по мнению журналиста, разжег региональную войну. Иран, Сирия, Ирак, Египет и Иордания привели свои войска в состояние боеготовности.
Эрхан Алтыпармак предупредил, что прогнозы России могут сбыться. Конфликт на Ближнем Востоке распространится на Евразийский регион, куда хлынет поток беженцев. Несмотря на это, США и другие западные страны продолжили предоставлять израильскому правительству логистические услуги, оружие и дипломатическую поддержку. Автор статьи заявил, что у проблемы есть только одно решение - немедленно прекратить огонь и начать переговоры.
Венгерский историк Ласло Бернат Веспреми заявил об угрозе гражданской войны в Европе. По его мнению, антисемитские и антимусульманские акции усилятся.