01 ноября 2023, 06:22

Россия предупреждала о конфликте в Евразии из-за мигрантов, но ее не послушали

Unsplash
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Политика США спровоцировала обострение напряженности на Ближнем Востоке, а в будущем приведет к потоку мигрантов и внутренним конфликтам в Евразии. Россия предупреждала мир о таких последствиях, но ее не послушали, заявил обозреватель dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

«Россия постоянно предупреждает, что в Евразийском регионе могут начаться возможные конфликты. Однако после проведения спецоперации никакие предупреждения страны, которую во всем мире изображали как монстра, не были приняты во внимание», - сказал он.

Ответив на нападение боевиков движения ХАМАС масштабными боевыми действиями, Израиль, по мнению журналиста, разжег региональную войну. Иран, Сирия, Ирак, Египет и Иордания привели свои войска в состояние боеготовности.

Эрхан Алтыпармак предупредил, что прогнозы России могут сбыться. Конфликт на Ближнем Востоке распространится на Евразийский регион, куда хлынет поток беженцев. Несмотря на это, США и другие западные страны продолжили предоставлять израильскому правительству логистические услуги, оружие и дипломатическую поддержку. Автор статьи заявил, что у проблемы есть только одно решение - немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Венгерский историк Ласло Бернат Веспреми заявил об угрозе гражданской войны в Европе. По его мнению, антисемитские и антимусульманские акции усилятся.

США Европа Россия Ближний Восток
01 ноября 2023, 07:01
Госдеп предложил передать сектор Газа в управление Палестинской национальной администрации
Unsplash
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Сектором Газа должна управлять обновленная Палестинская национальная администрация, а не движение ХАМАС или Израиль. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это оптимальным решением территориального вопроса, сообщило РИА «Новости».

«Наиболее разумным решением было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская национальная администрация взяла на себя управление и в конечном счете ответственность за безопасность в секторе Газа», - сказал он.

Энтони Блинкен заявил, что нельзя позволить Израилю или ХАМАС управлять анклавом.

Госсекретарь 31 октября провел телефонные переговоры с президентом Израиля Исааком Герцогом и подтвердил, что США поддержат еврейское государство в конфликте с боевиками. Они обсудили спасение заложников и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что в будущем сектор Газа должен стать похожим на обычные арабские страны, мирно сосуществующие с еврейским государством. Он заявил, что возможные посредники в переговорах об урегулировании конфликта должны выполнить все взятые на себя обязательства.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
01 ноября 2023, 04:10
Египет разместил десятки танков на границе с сектором Газа — СМИ
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Египет поместил десятки бронемашин и танков около контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом сообщило издание Times of Israel.

«Египет разместил танки и бронемашины рядом с контрольно-пропускным пунктом в Газу „Рафах“, - сказано в сообщении.

По данным газеты, вблизи границы расположены «десятки транспортных средств». Как отметили авторы материала, размещение военной техники произошло на фоне опасений Каира из-за вероятного наплыва десятков тысяч беженцев.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября. Утром участники радикального палестинского движения ХАМАС выпустили тысячи ракет в сторону израильских территорий. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стала наносить ответные удары по сектору Газа и начала контртеррористическую операцию «Железные мечи».

Ранее стало известно, что израильские войска начали штурм Газы с пяти направлений. Сейчас сражения между палестинскими силами и ЦАХАЛ проходят на севере анклава.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
01 ноября 2023, 03:55
Растущие возможности России увеличили давление на ПВО Запада — СМИ
РИА «Новости»
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Давление на западную противовоздушную оборону в Европе стало увеличиваться из-за растущих возможностей российской стороны. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine.

«Россия не только продолжает производить в разы больше ракет „земля-воздух“, чем США, но и в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса „Искандер“», - сказано в материале.

Авторы публикации отметили, что таким способом Россия серьезно увеличила давление на и без того ограниченные функции ПВО Запада в Европе. Также в журнале сказано, что американские войска очень медленно получают новые ЗРК, пока Россия и Китай расширяют возможности своих ракет.

Развертывание ПВО США на Ближнем Востоке оказывает отвлекающее влияние на ресурсы Запада, поэтому он становится еще уязвимее и слабее в других частях мира. Сейчас распространенный американский ЗРК Patriot не способен надежно перехватить ракеты российского комплекса «Искандер».

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о бессмысленности усиления американского контингента в Восточной Европе. По его словам, российская сторона не собиралась нападать на эти страны.

США Россия Оружие ПВО
01 ноября 2023, 03:39
Пентагон предрек победу России над Украиной при некоторых условиях
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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Россия одержит победу в конфликте, если США перестанут финансово поддерживать Украину. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях по ассигнованиям сената конгресса США, трансляцию вел официальный сайт Минобороны США.

Остин считает, что российские власти «чувствуют, что Запад устанет от поддержки Украины», и Россия скоро одержит верх.

«Так и произойдет, если мы не будем поддерживать Украину, тогда [президент России Владимир] Путин победит», - заявил Остин.

Глава Пентагона уверен, что основной стратегией России является «пережидание Запада». Министр не назвал точные сроки, как долго Украина сможет продержаться без поддержки США. При этом он уточнил, что «Путин победит», даже если США продолжат поставлять военную помощь, но прекратят финансирование экономики и правительства Украины.

Нарастающий кризис на Украине может в итоге привести к отставке президента страны Владимира Зеленского. Ухудшение ситуации в ВСУ, большие потери солдат, уменьшение объема помощи и коррупция на Украине приведут к окончанию карьеры Зеленского в качестве президента.

США Пентагон Украина

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