Россия предупредила Евросоюз о последствиях 13-го пакета санкций

«Конечно, все это будет внимательно изучено. И будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций , во-вторых, ответные меры, которые мы сочтем необходимыми», - сказал он.

Новый пакет антироссийских санкций станет 13-м, его планировали приурочить к годовщине спецоперации на Украине. Еврокомиссия предложила расширить черный список физических и юридических лиц. Глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал о планах наказать тех, кто помогал обходить прежние рестрикции.

Среди предложенных мер - ограничить поездки российских дипломатов в Шенгенской зоне. МИД России пригрозил Евросоюзу «соответствующим вознаграждением» за этот запрет.