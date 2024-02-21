Россия предостерегла от обсуждения «украинского сюжета» на заседании СМИД G20
Участники заседания Совета министров иностранных дел G20 в Рио-де-Жанейро обсудят международную напряженность и глобальное управление. Попытки Запада включить в повестку украинский вопрос вызовут разногласия, предупредил МИД России.
В дипведомстве заявили, что российская делегация планирует настаивать на неприемлемости политизации G20. Задача сообщества - решать социально-экономические вызовы, а не геополитические вопросы. Дипломаты призовут не превращать «двадцатку» в альтернативу Совбеза ООН.
«Включение в повестку „Группы двадцати“ с подачи Запада непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, - деструктивно. Это множит разногласия между участниками и отдаляет наш форум от востребованных достижений в сфере его компетенции», - предупредила пресс-служба.
Участники встречи под председательством Бразилии обсудят две основные темы - изменение системы глобального управления и международную напряженность. Министр Сергей Лавров уже прибыл в Рио-де-Жанейро.