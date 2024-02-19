19 февраля 2024, 23:26

Россия предоставила Кубе кредиты на продовольствие и нефтепродукты — Лавров

РИА «Новости»
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Россия предоставила Кубе два кредита на отправку нефтяных ресурсов и продовольствия. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в Гаване, передало РИА «Новости».

«Что касается топлива, то в этом году предоставлено два специальных кредита. Один уже исполнен - поставки нефти и нефтепродуктов состоялись, а также продовольствия. Второй кредит сейчас оформлен, поставки нефти и нефтепродуктов продолжаются», - сообщил он.

По словам главы МИД России, до конца первого полугодия 2024 года проведут заседание межправительственной комиссии обоих государств, где стороны рассмотрят сотрудничество в отрасли энергоресурсов.

Куба оказалась первой страной в латиноамериканском турне Сергея Лаврова. В планах у него встретиться с коллегой Бруно Родригесом Паррильей и президентом республики Мигелем Диас-Канелем. Потом дипломат отправится в Венесуэлу и Бразилию.

Куба Сергей Лавров Нефть Россия Кредиты Переговоры
19 февраля 2024, 23:14
Глава МИД Израиля потребовал извинений от президента Бразилии
РИА «Новости»
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Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Бразилии Лулу да Силву в антисемитских подстрекательствах. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Израиле прокомментировали решение Бразилии отозвать посла в Тель-Авиве Фредерико Майеру для консультаций из-за дипломатического скандала. Конфликт возник из-за высказываний президента Бразилии Лулы да Силвы, который заявил, что действия ЦАХАЛ в секторе Газа - геноцид, и сравнил их со зверствами фашисткой Германии в отношении евреев.

Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац ответил, что бразильский лидер останется нежелательным гостем в Израиле до тех пор, пока не извинится за это сравнение.

«Мы не склоним головы. Пока президент Бразилии Лула не извинится и не откажется от антисемитских подстрекательств, которые он бросал в адрес еврейского народа и Израиля, он будет нежелательной персоной в Израиле», - заявил Кац.

Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля объявил Лулу да Силву персоной нон грата.

Израиль Бразилия
19 февраля 2024, 20:47
Бразилия отозвала посла в Израиле после признания президента персоной нон грата
РИА «Новости»
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Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле для консультаций после того, как его признали персоной нон грата. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.

По данным СМИ, решение стало ответом на вызов посла Бразилии в Министерство иностранных дел Израиля.

«Посол Бразилии в Тель-Авиве Фредерико Майер был отозван Лулой в страну для консультаций», - написали журналисты.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац 19 февраля объявил да Силву персоной нон грата из-за его сравнения войны в секторе Газа с Холокостом. Министр вызвал бразильского посла Федерико Майеру для выговора.

Израиль Бразилия Международные отношения
19 февраля 2024, 20:37
Власти Испании не смогли подтвердить гибель перебежчика Кузьминова
Freepik
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Гражданская гвардия Испании пока не подтвердила информацию о якобы смерти в Аликанте перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в прошлом году российский военный вертолет. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба испанского ведомства.

«На данный момент у нас нет подтверждения этой информации», - сообщили в пресс-службе на запрос агентства.

О смерти Кузьминова сообщил итальянский ресурс Il Corrispondente. В заметке было сказано, что тело летчика нашли 13 февраля. В него выстрелили 12 раз, а потом переехали на автомобиле. Новость озаглавили: «Предатели долго не живут», она собрала множество гневных комментариев на украинском языке.

Отец погибшего при угоне летчика Никиты Кирьянова заявил, что не верит в смерть предателя в Испании. Ранее подобная новость уже появлялась в СМИ, но она оказалась фейком.

Вертолеты Военные Испания
19 февраля 2024, 18:42
Убившего котенка мужчину потребовали отправить в тюрьму в Турции
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В Турции история с издевательством над котенком, которого убил местный житель, вызвала резкий резонанс. Петиция с требованием посадить живодера в тюрьму набрала почти 250 тысяч подписей, сообщило РИА «Новости».

Прокуратора одного из районов Стамбула возбудила дело против местного жителя и потребовала заключить его под стражу на срок до четырех лет за жестокое обращение с животным. Гражданин Кельоглан избил котенка, а затем оставил его умирать.

Видеозапись издевательства над животным оказалась в Сети. Обвиняемый в ходе допроса признал свою вину. Петицию с требованием осудить и арестовать живодера подписали уже более 244 тысяч человек. Среди чаще всего встречающихся комментариев есть опасения, что «завтра он сделает то же самое с нашими детьми».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге спасли кота после того, как над ним издевались живодеры. У бездомного животного были сильно повреждены лапы, в результате чего произошел некроз тканей. У четвероногого также было зафиксировано сильное истощение и обезвоживание. Врачи были вынуждены пойти на операцию с ампутацией конечностей.

Турция Петиции Животные Живодеры

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