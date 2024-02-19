«Что касается топлива, то в этом году предоставлено два специальных кредита. Один уже исполнен - поставки нефти и нефтепродуктов состоялись, а также продовольствия. Второй кредит сейчас оформлен, поставки нефти и нефтепродуктов продолжаются», - сообщил он.

По словам главы МИД России, до конца первого полугодия 2024 года проведут заседание межправительственной комиссии обоих государств, где стороны рассмотрят сотрудничество в отрасли энергоресурсов.

Куба оказалась первой страной в латиноамериканском турне Сергея Лаврова. В планах у него встретиться с коллегой Бруно Родригесом Паррильей и президентом республики Мигелем Диас-Канелем. Потом дипломат отправится в Венесуэлу и Бразилию.