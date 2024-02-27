Россия предложила помощь в урегулировании кризиса в Йемене

«Ваша страна переживает очень непростой период. Мы заинтересованы в том, чтобы оказать содействие в преодолении имеющихся трудностей, добиться урегулирования и продолжать наше сотрудничество по региональным и международным делам», - сказал он.

Министр иностранных дел международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак на днях прибыл в Москву с официальным визитом. Целью поездки стало обсуждение двусторонних отношений и пути их укрепления и развития.

В начале февраля США и Великобритания нанесли несколько ударов по городу Ходейда на западе Йемена. Министерство иностранных дел Йемена осудило агрессию Британии и Соединенных Штатов против ряда провинций страны.