27 февраля 2024, 18:11

Россия предложила помощь в урегулировании кризиса в Йемене

Global Look Press
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Российская сторона заинтересована в том, чтобы оказать содействие в урегулировании проблем и кризисов, имеющихся в Йемене. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на встрече с премьером-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком в Москве.

«Ваша страна переживает очень непростой период. Мы заинтересованы в том, чтобы оказать содействие в преодолении имеющихся трудностей, добиться урегулирования и продолжать наше сотрудничество по региональным и международным делам», - сказал он.

Министр иностранных дел международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак на днях прибыл в Москву с официальным визитом. Целью поездки стало обсуждение двусторонних отношений и пути их укрепления и развития.

В начале февраля США и Великобритания нанесли несколько ударов по городу Ходейда на западе Йемена. Министерство иностранных дел Йемена осудило агрессию Британии и Соединенных Штатов против ряда провинций страны.

Сергей Лавров Международные отношения Россия Кризис Йемен
27 февраля 2024, 17:53
Планы ПМР войти в состав России опровергли в Приднестровье
Global Look Press
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На съезде депутатов всех уровней республики 28 февраля не примут обращение о присоединении к России. Об этом заявила заместитель председателя Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Галина Антюфеева. Ее процитировало РИА «Новости».

«Я думаю, это просто нагнетание», - сказала она.

Антюфеева напомнила, что в 2006 году народ Приднестровья уже выразил свое мнение по этому поводу на референдуме. В условиях сложной обстановки, когда идет специальная военная операция, поднимать этот вопрос является невероятной глупостью, пояснила политик.

Зампред Верховного совета Приднестровья также отметила, что в настоящее время в ПМР нужно поддерживать позицию главы региона Вадима Красносельского о выстраивании всеми мирных взаимоотношений.

Съезд депутатов ПМР проведут 28 февраля в Тирасполе. Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба ранее заявил, что на съезде депутатов всех уровней ПМР обратится к России с просьбой принять ее в свой состав. Он напрямую связал дату съезда депутатов с анонсированным посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Депутаты Россия Приднестровье
27 февраля 2024, 16:39
Стоимость биткоина взлетела до 57 тысяч долларов
Unsplash
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Стоимость электронной валюты биткоин поднялась до 57,4 тысячи долларов в ходе торговой сессии во вторник. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

По состоянию на 15:45 по московскому времени биткоин вырос в цене на 11,6%. В прошлый раз стоимость биткоина поднялась до 57 тысяч еще 1 декабря 2021 года.

Биткоин является децентрализованной системой одноименной криптовалюты, которая основана на технологии блокчейна. Каждый участник системы может эмитировать валюту, для этого необходимо создавать новые блоки в рамках биткоина.

В настоящее время эмиссия биткоина сократилась естественным образом, поскольку большую часть блоков валюты уже «добыли».

Ранее заместитель председателя Центрального банка Ольга Полякова заявила, что регулятор не рассматривает криптовалюты в роли расчетной единицы в стране. Она объяснила, что инвестиции в цифровые деньги несут за собой риски из-за высокой волатильности.

Криптовалюты Деньги Технологии
27 февраля 2024, 16:17
Литовский посол пригрозил нейтрализацией Калининграда
РИА «Новости»
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Посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс пообещал нейтрализовать Калининград, если Россия сделает вызов НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

«Балтийское море после вступления Швеции является внутренним для альянса. Если Россия бросит вызов НАТО, то первым нейтрализуют Калининград», - пообещал дипломат.

В случае прямого военного конфликта между Россией и НАТО альянс попытается атаковать Калининград. Об этом сообщила газета Asia Times.

Профессор Владимир Волох в беседе с «360» отмечал, что такая ситуация станет актом прямой агрессии против России, который страна не оставит без должного ответа.

Пресс-секретарь администрации Калининградской области Дмитрий Лыско подчеркивал, что Балтийский флот надежно прикрывает регион от всех внешних угроз.

Военные Международные отношения Россия НАТО Калининград
27 февраля 2024, 16:16
ООН назвала причины отказа в помощи жителям новых регионов России
РИА «Новости»
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Агентства ООН не помогают жителям новых регионов России по политическим причинам и в связи с отсутствием собственных представителей в стране. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил пресс-секретарь Управления международной организации по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке.

Агентства ООН не помогают жителям новых регионов России по политическим причинам и в связи с отсутствием собственных представителей в стране. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил пресс-секретарь Управления международной организации по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке.

Он пояснил, что ни у одного из учреждений ООН нет своего представительства в России и непонятно, кто из представителей властей может выйти на контакт с сотрудниками для объяснения, в какой помощи нуждаются жители новых регионов.

«Справедливо будет сказать, что в этой проблеме, несомненно, есть политические аспекты», - добавил Лаерке.

Агентство напомнило, что ранее получило аналогичный ответ от Всемирной организации здравоохранения, Управления верховного комиссара ООН по правам человека и детского фонда организации (ЮНИСЕФ). При этом представители учреждений не смогли ответить на вопрос, по какой причине не могут получить доступ к жителям новых российских территорий.

Постоянный представитель России при международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов упрекнул страны Запада в политизации агентств ООН.

Он подчеркнул, что таким образом политики пытаются сохранить однополярный мир, где узкий круг государств навязывает остальным собственные правила.

Россия ООН

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