Россия предложила организовать в Индии производство истребителей Су-57

По его словам, Индия продемонстрировала огромный интерес к истребителю. Локализация производства может стать следующим шагом в развитии сотрудничества двух государств.

Бадеха подчеркнул, что зарубежные партнеры видят и ценят Су-57Э как единственный самолет пятого поколения, который реально и регулярно применяется в боевой работе и демонстрирует при этом свои лучшие технические характеристики.

«В рамках уже сложившейся кооперации мы предлагаем в том числе совместные разработки на платформе Су-57, предлагаем рассмотреть возможность производства этого самолета здесь, в Индии, так, как производятся сегодня самолеты Су-30», - сказал глава ОАК.

Ранее на Западе отметили превосходство Су-57 по испытанности. Аналитики американского журнала Military Watch Magazine признали, что по этому параметру с российским истребителем не может сравниться ни один другой самолет.