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В публикации уточнили, что с соответствующей инициативой выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он обратился к бразильскому коллеге Мауро Виейре после встречи президента Бразилии Лулы да Силвы с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Бразильская сторона также заинтересована в возобновлении двустороннего форума и рассматривает его как постоянную часть отношений. Даты возможной встречи будут обсуждаться между государствами.

Комиссия высокого уровня по сотрудничеству России и Бразилии была создана в 1997 году. В последний раз форум собирался восемь лет назад.

В августе 2023 года Зеленский раскритиковал предложения да Силвы по мирному урегулированию конфликта на Украине, касавшиеся в том числе обеспечения гарантий для России.