27 июня 2024, 12:37

Россия пожелала скорейшего восстановления спокойствия в Боливии

Global Look Press
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Россия хочет скорейшего восстановления спокойствия в Боливии и надеется на такой исход. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране. Надеемся, что так и будет», - привело его слова РИА «Новости».

При этом, по словам официального представителя Кремля, события в Боливии - ее внутреннее дело, и вмешательства других государств быть не должно. Ей следует разобраться со своими проблемами самостоятельно, «в рамках обеспечения полной конституционной законности», подчеркнул Песков.

Ранее МИД России назвал недопустимой попытку военного переворота в Боливии и выразил поддержку правительству латиноамериканского государства.

Генерал Хуан Хосе Сунига попытался совершить переворот в Боливии 26 июня с целью захвата власти. Он организовал нападение на президентский дворец в Ла-Пасе. Высокопоставленного военного задержали.

Дмитрий Песков Россия Боливия
27 июня 2024, 11:22
Россия поддержала действующего президента Боливии после попытки госпереворота
Global Look Press
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Попытка военного переворота в Боливии является недопустимым выходом за рамки конституционного поля. Об этом заявила пресс-служба МИД России.

Дипломаты назвали латиноамериканскую страну братским государством и выразили ее правительству полную поддержку. В ведомстве обратились к конструктивным политическим силам Боливии и рекомендовали им сплотиться в интересах консолидации общества и обеспечения стабильности.

МИД также предостерег другие страны от вмешательства во внутренние дела государства.

Генерал Хуан Хосе Сунига 26 июня попытался совершить попытку военного переворота в Боливии. Он организовал нападение на президентский дворец в Ла-Пасе, чтобы захватить власть в стране. Инициатора мятежа задержали и доставили в полицейский участок.

Дипломатия Россия МИД РФ Боливия Латинская Америка
27 июня 2024, 10:52
Появились подробности полета беспилотника США над Черным морем
Global Look Press
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Автор Telegram-канала FighterBomber анонимно выступил в программе «333» и раскрыл подробности полета американского разведывательного дрона над Черным морем. Он отреагировал на данные о том, что беспилотник могли сбить.

На этой неделе дрон RQ-4B Global Hawk вел разведку Черного моря и над ним пролетел российский истребитель МиГ-31. Автор канала отметил, что речь идет об огромном стратегическом беспилотнике «размером с дом». Если обычно дроны летают на гораздо меньшей высоте и за ними можно наблюдать, с этим так не получится, пояснил эксперт.

«Так получилось, что летал Global Hawk и мимо на очень большой скорости пролетел МиГ-31. Никакого открытия огня не было. Просто быстро пролетел», - подчеркнул он.

После этого американский беспилотник отправился на базу, «передумав» продолжать разведку. В этом «никто не виноват», считает автор FighterBomber. Он предположил, что подобные сближения будут происходить и впредь «по мере необходимости».

Ранее пользователи Google Maps заметили на картах, предположительно, секретный прототип американского морского беспилотника.

США Черное море Беспилотники
27 июня 2024, 10:21
Захарова емко высмеяла призывы к ЕС построить линию обороны вдоль границы с Россией
Global Look Press
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова одной фразой высмеяла призыв Польши, Эстонии, Литвы и Латвии стран к Евросоюзу построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией для защиты от военных угроз «и других вредных действий». Комментарий появился в Telegram-канале дипломата.

«Главное, чтобы [строили] шипами внутрь», - заметила Захарова.

Под постом сразу появились десятки отзывов. Большинство подписчиков соглашались с представителем МИД и смеялись вместе с ней. Они отмечали, что это хорошая идея - «пусть сидят за своим забором», прогнозировали, что народы этих стран «лет через 30- 50 будут проламывать эту стену и рваться на свободу», и изумлялись необычному способу «осваивать деньги». Некоторые указали на то, что упомянутые страны все равно «никому не нужны», так что защищаться от угроз им нет смысла.

Ранее Мария Захарова уличила секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна в унижении своего народа.

Мария Захарова Россия Евросоюз
27 июня 2024, 10:14
Дотком припомнил Байдену убитую в Крыму девочку
РИА «Новости»
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На пляже в Крыму погибла маленькая девочка. Удар нанесли американским оружием. Бизнесмен Ким Дотком в соцсети X призвал помнить об этом, участвуя в ноябрьских выборах.

«Это Лиза Кирнос, одна из маленьких девочек, которых [президент США] Джо Байден убил американскими ракетами на пляже в Крыму, Россия. <…> Вспомните ее, когда будете голосовать в ноябре», - сказал он.

Дотком напомнил, что в Севастополе применили кассетные боеприпасы. Он заявил, что нанести удар помогли американские дроны и спутники.

В ноябре пройдут выборы президента США. Соперник демократа Джо Байдена республиканец Дональд Трамп пообещал в случае победы остановить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, не успев войти в Овальный кабинет Белого дома.

США Крым Выборы президента США Джо Байден

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