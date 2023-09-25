Россия потребует от Канады объяснений из-за чевствования нациста в парламенте
Российская сторона потребует от Канады объяснений по поводу приглашения и чевствования ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку во время визита украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил российский посол Олег Степанов в беседе с РИА «Новости».
«Посольство предпримет соответствующие официальные шаги. Мы, разумеется, потребуем разъяснений от правительства Канады», - заявил он.
Степанов отметил, что ноты направят 25 сентября в Министерство иностранных дел и офис главы правительства с приложением личных писем на имя главы МИД Канады и премьер-министра страны Джастина Трюдо. У дипломата нет иллюзий насчет реакции канадского правительства. По его словам, Оттава превратилась в «гнездо для нацистских преступников».
Ярослава Хунку чествовали на заседании парламента по случаю приезда украинского лидера. Бойца назвали ветераном борьбы против русских во время Второй мировой войны. Все в зале приветствовали его аплодисментами, а журналисты сделали фото, на котором были Хунк, Зеленский и Трюдо.