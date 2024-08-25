25 августа 2024, 12:07

Россия потребовала от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова

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Посольство России в Париже потребовало от местных властей разъяснить причины ареста создателя Telegram Павла Дурова. Однако пока французская сторона не идет на сотрудничество, заявили РИА «Новости» в пресс-службе диппредставительства.

«После появления в СМИ новости о задержании Павла Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ», - заявили в посольстве.

Там уточнили, что поддерживают постоянную связь с адвокатом Дурова.

Тем временем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж показал миру «тираническое лицо» , задержав Дурова. Он не исключает, что такая же участь ждет во Франции владельца соцсети X Илона Маска за неподчинение европейским правилам цензуры по закону о цифровых услугах.

Дипломатия Франция Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 11:43
«Кто не с нами, тот против нас». Дурова арестовали во Франции по запросу США
Global Look Press
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Павла Дурова задержали в Париже по требованию американских властей, которые продолжат действовать по принципу «кто не с нами, тот против нас». Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в Telegram-канале.

«Сегодняшняя новость об аресте во Франции основателя „телеги“ Павла Дурова по запросу властей США - еще одно свидетельство тому, что янки в своей гордыне будут и далее действовать по принципу „кто не с нами, тот против нас“, - написал он.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Дурова на Западе будут всегда считать опасным россиянином. По его словам, основатель Telegram хотел быть «человеком мира» и жить без родины, но просчитался.

США Аресты Франция Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 10:55
Просчитался, но где? Медведев назвал ошибкой отъезд Дурова из России
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Арестованный во Франции основатель Telegram Павел Дуров всегда будет для стран Запада непредсказуемым и опасным россиянином, несмотря на его желание быть «человеком мира». Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 10:43
«Франция представляет миру тираническое лицо». Филиппо — о задержании Дурова
Unsplash
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Париж продемонстрировал миру «тираническое лицо», арестовав основателя Telegram Павла Дурова. Такое мнение высказал в своем аккаунте в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!» - написал он.

Филиппо напомнил, что минувшей ночью французская полиция задержала Дурова в аэропорту Ле-Бурже и отправила под арест.

Политик предположил, что аналогичная ситуация может произойти и с владельцем соцсети X Илоном Маском, если он приедет в Париж.

«За неподчинение европейским правилам цензуры по Закону о цифровых услугах?!» - сказал Филиппо.

Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отметила, что Дуров уехал из России и сменил имя на Поль дю Ров, но это ему не помогло избежать сотрудничества со спецслужбами. Она уточнила, что основатель Telegram выполнял их требования, в частности, блокировал RT в западных странах.

Франция Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 10:36
«Выпустят через двое суток». Французы попробуют действовать на испуг в отношении Дурова
РИА «Новости»
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Основателя Telegram Павла Дурова, арестованного во Франции, могут выпустить через двое суток. Таким мнением с 360.ru поделился адвокат Александр Добровинский.

«Думаю, что Дурова выпустят через двое суток. Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним. Если бы у французов было решение суда, а ТГК на него не реагировал и то только на территории Франции - у французов был бы еще шанс», - отметил правозащитник.

По его словам, у французской стороны есть лишь подозрения.

«А так они, заманив его (я уверен, что это так), пробуют действовать на испуг. И еще: если Дуров не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранителями Пятой Республики - акции и престиж Telegram взлетят до небес», - заключил Добровинский.

Основателя Telegram арестовали во Франции из-за «отказа сотрудничать со следствием».

Это автоматически сделало Дурова соучастником ряда преступлений.

Адвокаты Telegram Аресты Франция Павла Дурова арестовали во Франции

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