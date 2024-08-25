Россия потребовала от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова
Посольство России в Париже потребовало от местных властей разъяснить причины ареста создателя Telegram Павла Дурова. Однако пока французская сторона не идет на сотрудничество, заявили РИА «Новости» в пресс-службе диппредставительства.
«После появления в СМИ новости о задержании Павла Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ», - заявили в посольстве.
Там уточнили, что поддерживают постоянную связь с адвокатом Дурова.
Тем временем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж показал миру «тираническое лицо» , задержав Дурова. Он не исключает, что такая же участь ждет во Франции владельца соцсети X Илона Маска за неподчинение европейским правилам цензуры по закону о цифровых услугах.