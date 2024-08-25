Россия потребовала от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова

«После появления в СМИ новости о задержании Павла Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ», - заявили в посольстве.

Там уточнили, что поддерживают постоянную связь с адвокатом Дурова.

Тем временем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж показал миру «тираническое лицо» , задержав Дурова. Он не исключает, что такая же участь ждет во Франции владельца соцсети X Илона Маска за неподчинение европейским правилам цензуры по закону о цифровых услугах.