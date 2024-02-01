Россия потребовала от Британии объяснить задержание экс-главы Севастополя

В посольстве напомнили, что власти Великобритании были обязаны сразу же уведомить дипмиссию о задержании гражданина России. Так следовало поступить в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенцией 1965 года.

«Они этого не сделали. Поэтому сразу же после появления информации в местных СМИ посольство официально обратилось в Форин-офис за подтверждением и соответствующими разъяснениями», - указали собеседники агентства.

Помимо этого, дипмиссия потребовала уведомить о причинах и обстоятельствах ареста, а также предоставить данные о том, где и в каких условиях сейчас содержат Дмитрия Овсянникова. Еще одно требование касалось предоставления ему адвоката и переводчика.

«Запросили обеспечить доступ к Дмитрию Овсянникову консульских сотрудников в случае его содержания под стражей», - добавили в посольстве, отметив, что все это входит в обязанности британской стороны.

О задержании экс-губернатора Севастополя в Лондоне ранее сообщила Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью. По данным издания, задержание связано с обвинениями в нарушении санкций.

В четверг, 1 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не обладают информацией относительно задержания Овсянникова.