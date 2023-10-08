Россия после двухлетнего перерыва возобновила поставки нефти в Бразилию

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Отмечается, что в сентябре, после возобновления экспорта, Россия отправила в южноамериканскую страну максимальный объем нефти за 13 лет - 84,4 тысячи тонн. Бразилия заплатила 48 миллионов долларов. В предыдущий раз закупка проходила в августе 2021 года. Тогда Россия отправила 42,1 тысячи тонн за 16,6 миллиона долларов.

При этом в целом импорт российских нефтепродуктов в Бразилии в сентябре сократился на 22%. Это произошло в свете запрета России на экспорт бензина и дизельного топлива.

Ранее стало известно, что Российская Федерация продолжит дополнительно сокращать экспорт нефти на мировые рынки по 300 тысяч баррелей в сутки, чтобы поддерживать баланс и стабильность нефтяных рынков. Меры дополнительного добровольного сокращения пересматривают каждый месяц.