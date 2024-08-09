09 августа 2024, 18:31

Россия попросила власти Нигера помочь из-за похищения двух геологов

Unsplash
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Россия официально обратилась к Нигеру за помощью из-за похищения террористами двух геологов, работавших в российской компании. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, один из заложников на видео, появившемся в Сети 2 августа, россиянин, а второй - гражданин Украины. Их и еще двоих геологов похитили 18 июля террористы из группировки, аффилированной с «Аль-Каидой»*. При этом боевики не выдвинули никаких политических требований.

Посольство России в Мали, по совместительству представляющее интересы в Нигере, постоянно контактирует с властями страны.

«Твердо убеждены, что набирающему обороты сотрудничеству России с государствами Сахаро-Сахеля не смогут воспрепятствовать террористические и иные деструктивные силы», - подчеркнула Захарова.

Ранее Мали и Нигер обратились в Совет безопасности ООН из-за действий Украины, которую они обвинили в поддержке вооруженных антиправительственных группировок.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Мария Захарова Россия МИД РФ Нигер
09 августа 2024, 19:07
Варшава не поверила сообщениям о размахивавших флагами России поляках в Нигерии
Unsplash
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Задержанные в Нигерии польские студенты не могли участвовать в демонстрации и размахивать российскими флагами. Об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Польши Якуб Вишневский, его процитировало РИА «Новости».

Он рассказал, что встретился в Варшаве с временной поверенной из посольства Нигерии, и она подтвердила информацию о польских студентах, которые участвовали в пророссийской манифестации.

«Я лично в это не верю», - подчеркнул дипломат.

Вишневский предположил, что поляки стали жертвой незнания местных традиций и законов. Он добавил, что попросил нигерийскую сторону дать возможность студентам вернуться на родину.

Ранее шестерых граждан Польши задержали в нигерийском штате Кано, сообщил RT. Они являлись учащимися Варшавского университета и приехали в Африку с научными целями. По данным правоохранителей Нигерии, студенты участвовали в пророссийской акции и размахивали триколорами.

Африка Россия Польша Студенты
09 августа 2024, 16:29
Байдена разочаровал закон об иноагентах в Грузии
Unsplash
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Президент США Джо Байден в письме грузинской коллеге Саломе Зурабишвили выразил разочарование действиями властей страны, принявших закон об иноагентах. Об этом рассказала сама Зурабишвили в соцсетях. Текст привели «Известия».

«Я разочарован антидемократичными действиями правительства Грузии», - написал Байден.

Он добавил, что грузинский народ продолжает «выражать свое евроатлантическое стремление», и выразил поддержку евроатлантической интеграции страны.

В июле Служба внешней разведки предупреждала , что США с помощью Зурабишвили могут готовить «цветную революцию» в Грузии и пытаться дискредитировать правящую партию «Грузинская мечта».

Грузия США Законы Джо Байден Иноагенты
09 августа 2024, 16:01
Звезду National Geographic отправили в колонию за изнасилование и убийство собак
Global Look Press
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В Великобритании суд приговорил зоолога и бывшего телеведущего National Geographic Адама Бриттона к десяти годам заключения. Его признали виновным в зоофилии и убийстве собак, сообщили журналисты Daily Mail.

По данным следствия, Бриттон изнасиловал 42 собак, из которых 39 убил. Телеведущий признался в 56 эпизодах, связанных с изнасилованием животных.

Бриттон снимал на камеру изнасилования и убийства животных, а после выкладывал видео в Сеть. Суд установил, что мужчина забирал животных у разных людей якобы под опеку. Когда бывшие владельцы интересовались состоянием питомцев, зоолог присылал им старые снимки.

Недавно власти Испании разрешили зоофилию , если она не вредит животному. Соответствующую поправку в закон внесли члены партии United We Can - «Вместе мы можем».

Великобритания Убийства Суд Приговоры Собаки Животные Изнасилования
09 августа 2024, 15:16
Более четырех тысяч тел похитили в Китае для изготовления зубных протезов
Freepik
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Более четырех тысяч тел похитили из крематориев и медицинских лабораторий, чтобы использовать их для изготовления зубных протезов. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Тела, по его данным, похищали в провинциях Шаньси, Сычуань, Шандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Во время расследования задержали 75 подозреваемых, изъяли более 18 тонн костей и более 34 тысяч полуфабрикатов и готовых изделий. Сумма выручки компании, по оценкам, составила 380 миллионов юаней (около 53 миллионов долларов).

В январе в Великобритании на аукцион выставили зубной протез , принадлежавший Уинстону Черчиллю. Стартовой стоимостью лота назначили около восьми тысяч фунтов стерлингов.

Медицина Китай

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