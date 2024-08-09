Россия попросила власти Нигера помочь из-за похищения двух геологов

По ее словам, один из заложников на видео, появившемся в Сети 2 августа, россиянин, а второй - гражданин Украины. Их и еще двоих геологов похитили 18 июля террористы из группировки, аффилированной с «Аль-Каидой»*. При этом боевики не выдвинули никаких политических требований.

Посольство России в Мали, по совместительству представляющее интересы в Нигере, постоянно контактирует с властями страны.

«Твердо убеждены, что набирающему обороты сотрудничеству России с государствами Сахаро-Сахеля не смогут воспрепятствовать террористические и иные деструктивные силы», - подчеркнула Захарова.

Ранее Мали и Нигер обратились в Совет безопасности ООН из-за действий Украины, которую они обвинили в поддержке вооруженных антиправительственных группировок.

* Запрещенная в России террористическая организация.