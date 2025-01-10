Россия поприветствовала желание Трампа вести диалог с Путиным

По его словам, конкретных планов по встрече двух президентов пока нет. Однако Путин открыт к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом, напомнил официальный представитель Кремля.

Предварительных условий для переговоров российского и американского президентов не требуется. Для этого нужно лишь обоюдное желание лидеров вести диалог, подчеркнул Песков.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян усомнился во встрече Путина и Трампа , поскольку от последнего поступают очень сумбурные заявления, которым нельзя доверять. Сейчас, возможно, идут какие-то консультации по этому вопросу, но никакой конкретики нет.