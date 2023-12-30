Несмотря на западные прогнозы, Россия за год смогла добиться успехов в экономике, отметили журналисты издания. По данным Минэкономразвития, рост ВВП страны составил 3,5%.

Россия не только нивелировала понесенные в 2022 годы убытки, но и продвинулась дальше. Предприятия смогли за год увеличить прибыль на 24%, а нефинансовая сфера стала зарабатывать в разы больше, указали в издании.

Россия расширила и укрепила контакты со странами Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Значительно вырос товарооборот с Китаем, Саудовской Аравией, Индией и ОАЭ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Западе задумались о последствиях антироссийских санкций. По его словам, многие стали задаваться вопросом, нужно ли было вводить экономические ограничения против России.