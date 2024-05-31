31 мая 2024, 12:04

Россия пообещала зеркально ответить на дипломатические ограничения со стороны Польши

РИА «Новости»
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Решение Польши об ограничении передвижения дипломатов в стране вызовет ряд неудобств. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Он подчеркнул, что проблемы из-за решения польских властей не будут иметь критического характера, но осложнят работу дипломатических и консульских представительств.

«С российской стороны, естественно, последуют зеркальные ответные действия», - указал Андреев.

О новых ограничениях для дипломатов рассказал глава польского МИД Радослав Сикорский. Им разрешат передвигаться по Польше только в пределах Мазовецкого воеводства, а консулам - в границах своих регионов. На этот шаг польские власти пошли в рамках кампании по борьбе с диверсиями и саботажем. Руководство страны подозревает, что к ним якобы имела причастность Россия.

Дипломатия Россия Польша
31 мая 2024, 12:37
Европа начала подготовку к войне с Россией — Орбан
Global Look Press
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Страны Европы спровоцируют прямое столкновение с Россией. Они перешли на второй этап подготовки к войне из трех, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

«Есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение. Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения», - сказал он.

По мнению Орбана, ситуация обострялась постепенно. Политик заявил, что каждую неделю замечал все новые признаки подготовки к войне с Россией.

Венгерский премьер уже критиковал Евросоюз за агрессивную риторику, неэффективные санкции и выступал против воинской повинности , возобновить которую предложил немецкий политик Манфред Вебер. Орбан отказался отправлять своих солдат куда бы то ни было и назвал предложение безумным.

Венгрия Международные отношения Россия Евросоюз
31 мая 2024, 12:18
Обвинительный приговор Трампу навредит Байдену
Global Look Press
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Обвинительный приговор бывшему американскому президенту Дональду Трампу не станет однозначной победой для действующего лидера США Джо Байдена. Как сообщила газета Politico, дело может привлечь внимание к его сыну Хантеру Байдену.

Обвинительный приговор бывшему американскому президенту Дональду Трампу не станет однозначной победой для действующего лидера США Джо Байдена. Как сообщила газета Politico , дело может привлечь внимание к его сыну Хантеру Байдену.

«Команда Байдена теперь переживает трудный период», - отметили журналисты.

Через пару дней после окончания суда над Дональдом Трампом, сын Байдена тоже окажется на слушании. Молодого человека обвиняют в незаконном хранении оружия.

«Это даст республиканцам возможность пойти в наступление», - уверены авторы публикации.

Суд присяжных в Нью-Йорке ранее признал Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе. Сам политик уверяет, что невиновен в преступлении и считает вердикт «позорным».

Соратник Трампа пригрозил плохими последствиями из-за решения присяжных. Но политик может обжаловать вердикт , также это не мешает ему баллотироваться на выборы президента. Белый дом сдержанно отреагировал на обвинение Трампа.

США Суд Приговоры Дональд Трамп Оружие Джо Байден
31 мая 2024, 10:40
В Нидерландах возмутились выступлению Урганта и Познера
РИА «Новости»
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Членов парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэар Мартенса и Рубена Брекелманса возмутило выступление российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Амстердаме. Об этом сообщила Lenta.ru.

Политики потребовали от МИД страны Ханке Брюинса Слота и госсекретаря по культуре и СМИ Флер Грепер разъяснений. Они назвали Урганта и Познера пропагандистами, которые «в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией». Политики поинтересовались, знают ли об этом в правительстве. Также они заявили, что Познер не осуждает спецоперацию и якобы «обвиняет в этом Запад».

Сайт по покупке билетов был на русском языке. Политики спросили, рассчитано ли это представление в основном на русских.

«Учитывая историю Познера и Урганта, <…> как вы оцениваете риск того, что это шоу будет способствовать (неявно или явно) распространению российской дезинформации и российского нарратива?» - задали еще один вопрос парламентарии.

По данным издания «7дней» , Ургант и Познер отправились в тур по Европе. Самые бюджетные билеты на их выступления были по цене в 49 евро.

Русский язык Запад Нидерланды Иван Ургант
31 мая 2024, 10:33
Россия или Запад. США руками ЕС заставят Китай выбрать союзника
Global Look Press
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Представители США на форуме в Германии призовут союзников выдвинуть Китаю ультиматум. Его заставят выбрать между торговлей с Россией и сотрудничеством со странами Запада, сообщила Financial Times.

Журналисты получили текст выступления первого замминистра финансов США Уолли Адейемо на мероприятии в Берлине. По их информации, Штаты обеспокоило продолжение поставок продукции для оборонной промышленности России через Китай. Чиновник планировал призвать союзников выдвинуть КНР ультиматум.

«[США и ЕС] должны поставить Китай перед жестким выбором: китайские компании могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое», - процитировало издание выступление Адейемо.

В середине мая прошли двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Визит в Китай стал первым после инаугурации российского лидера.

США Торговля Россия Евросоюз Китай

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