Россия пообещала зеркально ответить на дипломатические ограничения со стороны Польши

Он подчеркнул, что проблемы из-за решения польских властей не будут иметь критического характера, но осложнят работу дипломатических и консульских представительств.

«С российской стороны, естественно, последуют зеркальные ответные действия», - указал Андреев.

О новых ограничениях для дипломатов рассказал глава польского МИД Радослав Сикорский. Им разрешат передвигаться по Польше только в пределах Мазовецкого воеводства, а консулам - в границах своих регионов. На этот шаг польские власти пошли в рамках кампании по борьбе с диверсиями и саботажем. Руководство страны подозревает, что к ним якобы имела причастность Россия.