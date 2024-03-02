Россия пообещала ответить на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

«Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции», - пояснил дипломат.

По мнению Лаврова, удивительно, как быстро скандинавские страны отказались от своего нейтралитета ради вхождения в состав блока. Десятилетия добрососедских отношений с Россией пошли прахом, добавил он.

Организаторы отложили официальную церемонию вступления Швеции в НАТО из-за заминки с ратификацией заявки Венгрией. Ее должен утвердить новый президент страны Тамаш Сулек. До этого заявку одобрили турецкие власти - парламент и президент.