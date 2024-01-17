17 января 2024, 12:47

Россия пообещала ответить на размещение военных ФРГ в Польше

РИА «Новости»
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Россия даст свой ответ на согласие Польши разместить на своей территории немецкие воинские подразделения. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В ведомстве подчеркнули, что согласие польских властей на размещение немецких военных является показателем стремления на повышение напряженности в Европе.

«Это усиление активности военного потенциала НАТО рядом с границами России и Белоруссии. Подобное ведет к деградации архитектуры европейской безопасности. Без реакции России это согласие не останется», - сказала Захарова.

Она напомнила, что на территории Польша уже дислоцированы порядка 10 тысяч военных США.

«Там же находится боевая группировка НАТО, в которую входят военные Румынии, Британии, Хорватии и США. Очевидно, то в размещении иностранных войск на польской территории нет никакой необходимости, если данные страны ориентированы на мир», - добавила дипломат.

Ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна сообщил, что страна согласилась разместить немецких военных для усиления восточного фланга НАТО.

Военные Международные отношения Россия МИД РФ Польша
17 января 2024, 11:32
Невесту киллера по прозвищу Мышонок арестовали в Мексике прямо на свадьбе
Global Look Press
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Жительница Мексики Нэнси Лизет собиралась выйти замуж за киллера Клемента Мендиолу Мартинеса по прозвищу Мышонок (El Raton), но полицейские арестовали ее прямо в день свадьбы. Об этом сообщила Daily Mirror.

Как уточнило издание, Мартинеса подозревают в тяжких преступлениях - вымогательстве и убийствах. Его невеста, по версии следователей, была сообщницей и вместе с избранником занималась шантажом местных фермеров.

Когда пара решила пожениться, полиция узнала об этих планах. В день свадьбы правоохранители проследили за женщиной. Во время церемонии стражи порядка нагрянули в помещение, там задержали Лизет и еще шестерых мужчин, которых пригласили на свадьбу в качестве гостей.

На руки женщине надели наручники, а после полицейские сделали фото, на которых невеста киллера стоит в фате и тиаре.

Ее жениху при этом удалось сбежать. Теперь полиция обещает выплатить 300 тысяч песо (порядка 1,5 миллиона рублей) за информацию о местонахождении преступника.

Мексика Преступления Свадьбы
17 января 2024, 10:51
Четырех человек доставили в реанимацию после крушения военного вертолета в Киргизии
РИА «Новости»
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Крушение военного вертолета произошло в Киргизии, четырех человек экстренно доставили в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Один человек в результате крушения скончался, еще семеро пострадали. Четверых отвезли в реанимацию, один из них в крайне тяжелом состоянии», - заявили в ведомстве.

О крушении воздушного судна стало известно ранее в среду. ЧП произошло под Бишкеком. В районе села Достук, рухнул вертолет Ми-8. По предварительной информации, борт совершал учебный полет, но в какой-то момент ему пришлось совершить жесткую посадку.

В Минобороны Киргизии отмечали, что специальная комиссия займется расследованием причин происшествия.

В конце прошлого года вертолет Ми-8 также разбился в Узбекистане. ЧП произошло на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области, весь экипаж военного борта погиб.

Вертолеты Киргизия Военные
17 января 2024, 10:18
Один погиб и семеро пострадали при крушении вертолета в Киргизии
РИА «Новости»
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В результате крушения военного вертолета Ми-8 в Киргизии погиб один человек погиб. Об этом сообщило местное издание vesti.kg.

«В результате крушения военного вертолета Ми-8 в Бишкеке, по предварительной информации, погиб один человек. Еще около семи человек, находившихся на борту, пострадали», - указали авторы материала.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Киргизии, вертолет совершал учебно-тренировочный полет. Затем Ми-8 совершил вынужденную жесткую посадку. В Минобороны уточнили, что погиб один человек, а пострадали восемь.

Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что расследованием крушения военного вертолета будет заниматься специальная комиссия. Она установит причины ЧП.

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение рядом с селом Достук около 11:00 по местному времени. В государственном агентстве «Кабар» сообщали, что воздушное судно рухнуло на авиабазе «Фрунзе-1».

Вертолеты Киргизия Военные
17 января 2024, 10:00
Крупные российские компании начали массово покидать Кипр
Unsplash
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Многие крупные отечественные компании начали массово покидать юрисдикцию Кипра. Местные власти обеспокоены этим фактором, так как ситуация негативно скажется на сфере финансовых услуг. Об этом сообщила кипрская газета «Филелефтерос».

В заголовке авторы статьи указали, что более 10 компаний навсегда ушли с островного рынка. Это время назвали «периодом изменения карты в сфере финансовых услуг на Кипре».

«В последние месяцы двузначное число компаний с огромным объемом бизнеса в своем секторе объявили, что скоро навсегда распрощаются с Кипром, и ожидается, что в ближайшем будущем за ними последуют и другие субъекты бизнеса», - подчеркнули журналисты.

Массовый уход российских компаний также назвали «фактом, который будет продолжаться».

Несколько дней назад стало известно, что акционеры головной структуры Тинькофф Банка TCS Group решили сменить юрисдикцию с Кипра на Россию. Компания также сообщила, что переедет на остров Русский в Приморском крае.

Кипр Бизнес

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