Россия пообещала ответить на размещение военных ФРГ в Польше

В ведомстве подчеркнули, что согласие польских властей на размещение немецких военных является показателем стремления на повышение напряженности в Европе.

«Это усиление активности военного потенциала НАТО рядом с границами России и Белоруссии. Подобное ведет к деградации архитектуры европейской безопасности. Без реакции России это согласие не останется», - сказала Захарова.

Она напомнила, что на территории Польша уже дислоцированы порядка 10 тысяч военных США.

«Там же находится боевая группировка НАТО, в которую входят военные Румынии, Британии, Хорватии и США. Очевидно, то в размещении иностранных войск на польской территории нет никакой необходимости, если данные страны ориентированы на мир», - добавила дипломат.

Ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна сообщил, что страна согласилась разместить немецких военных для усиления восточного фланга НАТО.