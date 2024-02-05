Россия пообещала ответ США на размещение ядерного оружия в Британии

Дипломат предположил, что США могли обдумывать расконсервацию авиабазы в Великобритании, отправку боеголовок в Прибалтику или Польшу. Геннадий Гатилов заявил, что российская сторона проследит за развитием ситуации.

«Все это создает напряженную обстановку. Мы отслеживаем то, как идет развитие в этом направлении. Разумеется, если это так, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать», - сказал он.

США впервые за 15 лет разместят в Европе ядерное оружие , сообщила газета The Telegraph. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что это усилит эскалацию. Он заверил, что Россия не станет размещать свои боеголовки в других странах, кроме Белоруссии.