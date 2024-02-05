05 февраля 2024, 14:13

Россия пообещала ответ США на размещение ядерного оружия в Британии

РИА «Новости»
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Слухи о планах США разместить в Великобритании ядерное оружие сделали обстановку еще более напряженной. РФ продолжит следить за ситуацией и в случае необходимости примет ответные меры, заявил в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель страны при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат предположил, что США могли обдумывать расконсервацию авиабазы в Великобритании, отправку боеголовок в Прибалтику или Польшу. Геннадий Гатилов заявил, что российская сторона проследит за развитием ситуации.

«Все это создает напряженную обстановку. Мы отслеживаем то, как идет развитие в этом направлении. Разумеется, если это так, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать», - сказал он.

США впервые за 15 лет разместят в Европе ядерное оружие , сообщила газета The Telegraph. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что это усилит эскалацию. Он заверил, что Россия не станет размещать свои боеголовки в других странах, кроме Белоруссии.

Ядерное оружие США Великобритания Дипломатия Международные отношения Европа Оружие
05 февраля 2024, 14:17
Высокопоставленного полицейского в Болгарии заподозрили в работе на Россию
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Сотрудника главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии задержали по подозрению в работе на Россию. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Мужчину задержали на рабочем месте в рамках специальной операции службы собственной безопасности МВД и прокуратуры. Высокопоставленный полицейский якобы передавал секретную информацию «российским агентам».

БНР со ссылкой на источник сообщило, что подозреваемый якобы контактировал с бывшим дипломатом российского посольства в Софии, которого объявили персоной нон грата. Делом занялось государственное агентство национальной безопасности (ДАНС).

В конце января сотрудникам ФСБ в Херсонской области сдалась завербованная СБУ россиянка. Она собирала данные о местах дислокации и передвижениях подразделений ВС РФ. Полученные сведения она собиралась передать украинской спецслужбе. Против женщины не стали возбуждать дело, но объявили ей предостережение о недопустимости действий, предусматривающих госизмену.

Болгария Россия
05 февраля 2024, 14:16
Тейлор Свифт получила «Грэмми» за лучший альбом года
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Американская певица Тейлор Свифт получила премию «Грэмми» в категории «Лучший альбом года». Награды удостоился ее альбом Midnights, сообщили на сайте премии.

За победу боролись альбомы Майли Сайрус, Джанелль Монэ, Джона Батисты, Ланы Дэль Рэй, Оливии Родриго и SZA.

Альбом Свифт победил в этой категории уже в четвертый раз, отметил RT. В этот раз певица также претендовала на «Грэмми» в категории «Песня года» со своей композицией Anti-Hero, однако ее обошла Билли Айлиш с саундтреком к фильму Греты Гервиг «Барби» What Was I Made For? Церемония вручения музыкальных наград прошла в Лос-Анджелесе. Награду в номинации «Лучший новый исполнитель» получила певица Виктория Моне, «Записью года» стала песня Flowers Майли Сайрус.

Ранее Тейлор Свифт признали человеком 2023 года.

Исполнительница обогнала миллиардера Илона Маска, создателя ChatGPT Сэма Альтмана, британского короля Карла III, куклу Барби и даже президента России Владимира Путина.

Награды Тейлор Свифт Премия Грэмми
05 февраля 2024, 13:33
«Платить взносы и соблюдать правила». В СЖР назвали условия для принятия Такера Карлсона
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Американский телеведущий Такер Карлсон может пополнить ряды Союза журналистов России. Такое заявление в интервью RT сделал председатель объединения Владимир Соловьев.

«Если он готов будет платить взносы и соблюдать правила и хартию российских журналистов, то, конечно, мы такого уважаемого человека, популярного во всем мире, примем в наши ряды», - заявил он.

Как уточнил Соловьев, сейчас Карлсон находится в Москве. Телеведущий может взять интервью у влиятельных людей, а сам сняться в некоторых передачах. Если американец решит примкнуть к сообществу российских журналистов, такой вопрос рассмотрят.

Ранее Карлсон не стал отрицать возможное интервью с президентом России Владимиром Путиным. Перспектива напугала политиков-демократов. В Белом доме не любят таких журналистов как Карлсон за то, что они критикуют американские власти.

Впервые посетившего Россию американского журналиста Карлсона заметили в Большом театре в столице на балете «Спартак». Американец признался в любви к Москве и назвал ее красивым городом. При этом Карлсон назвал сумасшедшими зарубежные СМИ, которые сделали сенсацию из его поездки.

Журналистика Правила Россия Интервью Владимир Соловьев Такер Карлсон Москва
05 февраля 2024, 13:29
Правительство Казахстана ушло в отставку
РИА «Новости»
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Правительство Казахстана 5 февраля ушло в отставку. Указ об этом подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщил Telegram-канал главы республики.

Президент в соответствии с конституцией принял отставку правительства. Он подписал указ «О Правительстве Республики Казахстан» и временно возложил исполнение обязанностей премьер-министра на Романа Скляра. Члены кабмина продолжат работу до назначения новых министров. Указ вступил в силу в день подписания.

В 2022 году в Казахстане прошел референдум о поправках в конституцию, а Касыма-Жомарта Токаева переизбрали.

«Известия» сообщили, что он опроверг слухи о подготовке очередных поправок и планах выдвинуться на новый срок. Политик заявил, что провел реформу ради перехода к президентской республике с сильным парламентом.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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