Россия поможет урегулировать конфликт Израиля и Палестины
В России придерживаются сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта. Государство намерено сохранить равную дистанцию в диалоге с обеими сторонами. Это даст ему право на участие в процессе урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Его фрагмент журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
По словам Пескова, Россия сохранила диалог с каждым из двух государств.
«Безусловно, нельзя не осуждать акты, которые, кроме как терроризмом, не назовешь, но и нельзя забывать о том, что является предтечей этой ситуации», - уточнил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что российское руководство имеет давние исторические связи как с палестинской, так и с израильской стороной. Поэтому России необходимо сохранять «равную дистанцию» с государствами.
«Только это будет давать нам в дальнейшем право на участие в процессе урегулирования, а Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования», - заключил пресс-секретарь Владимира Путина.
Ранее Песков не назвал точные даты визита в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса. Он уточнил, что сроки согласуют по дипломатическим каналам.