Россия поможет урегулировать конфликт Израиля и Палестины

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По словам Пескова, Россия сохранила диалог с каждым из двух государств.

«Безусловно, нельзя не осуждать акты, которые, кроме как терроризмом, не назовешь, но и нельзя забывать о том, что является предтечей этой ситуации», - уточнил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российское руководство имеет давние исторические связи как с палестинской, так и с израильской стороной. Поэтому России необходимо сохранять «равную дистанцию» с государствами.

«Только это будет давать нам в дальнейшем право на участие в процессе урегулирования, а Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования», - заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Песков не назвал точные даты визита в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса. Он уточнил, что сроки согласуют по дипломатическим каналам.