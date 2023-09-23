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«Пришла пора для мирной жизни, для ее налаживания, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент будет всячески этому способствовать», - подчеркнул он.

По данным Минобороны России , в расположении российских миротворцев остаются 810 мирных жителей, в том числе 436 детей. Их разместили в безопасном месте, обеспечили питанием, нуждающимся оказали медпомощь.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе», - передали в ведомстве.

Вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение российским миротворцам. Получено свыше 800 единиц стрелкового оружия, шесть единиц бронетехники. Военные атташе из разных стран прибыли в окрестности Степанакерта, чтобы ознакомиться с обстановкой и процессом разоружения сил Карабаха.

Ранее власти Азербайджана направили гуманитарную помощь армянскому населению Карабаха. Для людей собрали две 20-тонных фуры с продовольствием и гигиеническими принадлежностям.

Армения допустила, что жители НКР смогут переехать в республику, если их проживание в своих домах будет невозможно. Для людей подготовили 40 тысяч мест, при этом армянская сторона не добивается переселения народа.