Россия поможет наладить мирную жизнь в Карабахе — МИД
Российская сторона продолжит всячески способствовать налаживанию мирной жизни и укреплению доверия в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН.
«Пришла пора для мирной жизни, для ее налаживания, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент будет всячески этому способствовать», - подчеркнул он.
По данным Минобороны России , в расположении российских миротворцев остаются 810 мирных жителей, в том числе 436 детей. Их разместили в безопасном месте, обеспечили питанием, нуждающимся оказали медпомощь.
«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе», - передали в ведомстве.
Вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение российским миротворцам. Получено свыше 800 единиц стрелкового оружия, шесть единиц бронетехники. Военные атташе из разных стран прибыли в окрестности Степанакерта, чтобы ознакомиться с обстановкой и процессом разоружения сил Карабаха.
Ранее власти Азербайджана направили гуманитарную помощь армянскому населению Карабаха. Для людей собрали две 20-тонных фуры с продовольствием и гигиеническими принадлежностям.
Армения допустила, что жители НКР смогут переехать в республику, если их проживание в своих домах будет невозможно. Для людей подготовили 40 тысяч мест, при этом армянская сторона не добивается переселения народа.