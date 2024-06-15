Россия помогла Армении запустить железнодорожное сообщение с Грузией
Российские специалисты участвовали в восстановлении железных дорог в Армении, которые пострадали из-за стихийного бедствия. Об этом заявил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, его процитировало РИА «Новости».
По его словам, Россия помогла в рекордные сроки наладить железнодорожное сообщение с Грузией. Специалисты работали в круглосуточном режиме, чтобы избежать негативных последствий нарушения связи между странами.
«Единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, является основным каналом доставки жизненно важных грузов в страну», - подчеркнул Оверчук.
Зампредседателя правительства добавил, что через эту дорогу в страну доставляют жизненно важные грузы, в том числе топливо и продовольствие. По восстановленному пути уже запустили первый поезд.
Ранее в Лорийской и Тавушской области Армении произошло наводнение. В мае Россия направила в страну специалистов РЖД для восстановления пострадавших от стихии путей.