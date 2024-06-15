15 июня 2024, 16:52

Россия помогла Армении запустить железнодорожное сообщение с Грузией

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Российские специалисты участвовали в восстановлении железных дорог в Армении, которые пострадали из-за стихийного бедствия. Об этом заявил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, Россия помогла в рекордные сроки наладить железнодорожное сообщение с Грузией. Специалисты работали в круглосуточном режиме, чтобы избежать негативных последствий нарушения связи между странами.

«Единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, является основным каналом доставки жизненно важных грузов в страну», - подчеркнул Оверчук.

Зампредседателя правительства добавил, что через эту дорогу в страну доставляют жизненно важные грузы, в том числе топливо и продовольствие. По восстановленному пути уже запустили первый поезд.

Ранее в Лорийской и Тавушской области Армении произошло наводнение. В мае Россия направила в страну специалистов РЖД для восстановления пострадавших от стихии путей.

Грузия Армения Дороги Россия Поезда
15 июня 2024, 17:10
Слуцкий усомнился в необходимости участия России в ПА ОБСЕ
Unsplash
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Действия румынских властей ставят под вопрос пребывание России на сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в Бухаресте. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Парламентарий прокомментировал отказ Румынии в выдаче виз российской делегации. Сложившаяся ситуация заставляет возобновить дискуссию о необходимости пребывания представителей России в организации.

«Если продолжается последовательная визовая дискриминация, если нас не слышат и не хотят слышать, нет никакого смысла оставаться в такой Ассамблее», - заявил Слуцкий.

Румыния отказала делегации в визах из-за «российской агрессии против Украины». Россия запомнит это решение, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

ОБСЕ Визы Россия Румыния
15 июня 2024, 14:57
Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
РИА «Новости»
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Швеция заявила, что Россия якобы нарушила воздушное пространство. Об этом сообщила местная газета Expressen.

«Самолет летел к востоку от южной оконечности Готланда, и его пришлось перехватить двум самолетам Jas», - написали авторы публикации.

Командующий ВВС Йонас Викман заявил, что нарушение длилось недолго - менее двух минут. По словам Викмана, это был самолет-разведчик российской стороны: штурмовикик, бомбардировщик Су-24.

«Мы могли следить за тем, как самолет взял курс на шведскую территорию. Затем наша авиадиспетчерская служба зачитала то, что мы называем устным предупреждением о том, что самолет направляется в сторону нашей территории», - добавил командующий.

Ранее финская погранслужба заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства. По их данным, два бомбардировщика и два истребителя пролетели в 2,5 километра от границы. МИД Финляндии связался с российским посольством и запросил разъяснения.

Финляндия Истребители Швеция Самолеты Россия
15 июня 2024, 14:36
Пентагон уличили в «травле» китайских вакцин от COVID-19 в соцсетях
Freepik
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Министерство обороны США во время коронавирусной пандемии устраивало в социальных сетях кампанию по дискредитации вакцины Sinovac, производящейся в Китае. Об этом сообщило агентство Reuters.

Активнее всего кампания проходила на Филиппинах, указали в издании. Военные из США планировали посеять среди пользователей Сети сомнения в эффективности вакцины, а также других китайских препаратов. Таким образом американское оборонное ведомство рассчитывало уменьшить влияние Китая в государствах Юго-Восточной Азии.

Пентагон ради дискредитации препаратов из КНР зарегистрировал в социальной сети около 300 фейковых аккаунтов. На этих страницах публиковались провокационные сообщения с призывами «не верить Пекину» и не ставить китайские вакцины. В постах также напоминали, что впервые COVID-19 зафиксировали в Ухане.

Ранее США ввели санкций против восьми китайских компаний , базирующихся в Гонконге. Фирмам запретили отправлять в Россию продукцию, связанную с авиационным сектором.

США Пентагон Лекарства Военные Китай COVID-19 в других странах Азия
15 июня 2024, 14:03
Вратарь сборной Черногории Шаркич умер в 26 лет
Global Look Press
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Вратарь сборной Черногории Матия Шаркич скоропостижно скончался в 26 лет. Об этом сообщила пресс-служба британского футбольного клуба «Миллуолл», за который спортсмен также играл с 2023 года.

«Шаркич провел за клуб 33 матча. <…> Игрок сборной Черногории Матия неоднократно с гордостью представлял свою страну. Все в клубе выражают соболезнования семье и друзьям Матии в это чрезвычайно печальное время», - говорится в заявлении.

«Миллуолл» не раскрыл причину смерти футболиста, отметив, что не будет больше давать комментариев по этому поводу, и попросил «уважать частную жизнь» семьи Шаркича.

Как написали «Известия» , спортсмену стало плохо утром утром 15 июня в его квартире в Будве. Рядом были его друзья, однако это не помогло спасти футболиста.

Помимо «Милуолла», Матия Шаркич играл в «Вулверхэмптоне», «Сток Сити», «Бирмингеме», «Ливингстоне», «Шрусбери» и системе «Астон Виллы». По данным «Матч ТВ» , в составе сборной Черногории он провел девять матчей.

Спортсмены Футбол Черногория

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