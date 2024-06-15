Россия помогла Армении запустить железнодорожное сообщение с Грузией

По его словам, Россия помогла в рекордные сроки наладить железнодорожное сообщение с Грузией. Специалисты работали в круглосуточном режиме, чтобы избежать негативных последствий нарушения связи между странами.

«Единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, является основным каналом доставки жизненно важных грузов в страну», - подчеркнул Оверчук.

Зампредседателя правительства добавил, что через эту дорогу в страну доставляют жизненно важные грузы, в том числе топливо и продовольствие. По восстановленному пути уже запустили первый поезд.

Ранее в Лорийской и Тавушской области Армении произошло наводнение. В мае Россия направила в страну специалистов РЖД для восстановления пострадавших от стихии путей.