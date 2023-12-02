В субботу культурная ассоциация «Венето - Россия» провела в Вероне презентацию итальянского перевода книги Пушкова «Глобальные шахматы. Русская партия». В Италии произведение вышло под названием «От Горбачева до Путина. Геополитика России». Сенатор выступил перед участниками мероприятия по видеосвязи.

Пушков ответил на вопрос о росте экономики РФ вопреки санкциям. Он объяснил это появлением на рынке отечественных компаний, активизацией работы военно-промышленного комплекса и продажей нефти и газа за пределами Европы.

«Четвертая причина состоит в том, что страны Глобального Юга не поддержали западные санкции, в результате чего мы получаем необходимую нам продукцию», - добавил он.

Аналитик Алексей Кущ ранее заявил, что Украина фактически умрет для Глобального Юга из-за антироссийской риторики. Он назвал это большой проблемой.