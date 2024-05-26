26 мая 2024, 13:22

Россия получила неожиданную помощь от Байдена

Global Look Press
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Энергетическая политика президента США Джо Байдена сыграла на руку России. Об этом в эфире телеканала Fox News сказал губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.

«Мы находимся в состоянии двух опосредованных войн, с Ираном и Россией. Эти страны финансируют боевые действия с нами из получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Джо Байдена помогла нашим противникам», - сказал он.

Губернатор отметил, что такая стратегия Байдена причинила ущерба энергетической промышленности в США, опустошила стратегический нефтяной резерв страны и привела к высокой инфляции.

«Безусловно, энергетика является основой каждого продукта, а у нас в стране слишком высокие цены на энергоносители. Мы сами убиваем в Америке рабочие места, предоставляя их другим государствам», - добавил Бергам.

Ранее политик-демократ Джеффри Янг назвал отставку президента США Байдена решением всех проблем мира.

США Россия Джо Байден
26 мая 2024, 12:31
Свыше 200 человек эвакуировали в Армении из-за наводнения. Отменены поезда в Грузию
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Из-за наводнения на севере Армении эвакуировали более 230 человек. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщило РИА «Новости».

В зону бедствия направился премьер-министр Никол Пашинян, проинформировал его пресс-секретарь.

Из-за выхода из берегов реки Дебед в Армении закрыли межгосударственную дорогу в Грузию в обоих направлениях. Близ станции Айрум затоплено несколько домов. На участке от села Шнох до Техута автомобиль Opel упал в реку - по предварительным данным, в результате погиб человек.

В Алаверди затопило дома и сараи для скота. Также известно об одном упавшем в реку пожилом местном жителе, его ищут. Пострадали из-за подтопления и несколько мостов.

В пресс-службе Южно-Кавказской железной дороги предупредили, что из-за схода селя на автомобильные и железнодорожные пути на участке Айрум - Ахтала с 26 мая отменяются международные поезда по направлениям Ереван - Тбилиси - Ереван. Пассажиры, которые уже купили билеты, смогут из вернуть, добавили представители ЮКЖД.

Армения Наводнения
26 мая 2024, 12:24
США предупредили европейские банки о рисках из-за работы в России
РИА «Новости»
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Из-за работы в России европейским банкам грозят большие риски. Об этом агентству Reuters заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Для европейских банков работа в России создает ужасно много рисков», - сказала она.

Глава ведомства отметила, что США рассматривают варианты усиления вторичных санкций против финансовых организаций, которые содействуют проведению специальной операции на Украине. При этом она не уточнила конкретные названия банков, которым могут грозить такие ограничения.

Президент России Владимир Путин отмечал, что введенные против страны санкции создали некоторые проблемы, но открыли перед ней также новые возможности для развития.

Он уточнял, что против России ввели свыше 16 тысяч различного рода ограничений, такого давления не испытывало ни одно государство в современной истории.

США Банки Санкции Россия
26 мая 2024, 11:13
Россия построит в Узбекистане станцию с ядерными реакторами и АЭС
РИА «Новости»
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В Узбекистане начали работу над созданием медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера. Страна также согласует с Россией параметры контракта по строительству в республике АЭС.

Планы обеих стран на сотрудничество в ближайшее время указали в материалах к визиту президента России Владимира Путина в Узбекистан, сообщило РИА «Новости».

«В проработке - крупные проекты в промышленности, в том числе строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области», - указали в документах.

Газохимический комплекс построят в Бухарской области, а металлургический кластер - на железорудном месторождении «Тебинбулак».

Важным совместным проектом, указал ТАСС со ссылкой на материалы, Россия и Узбекистан сочли сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. Стороны уже занялись согласованием параметров генерального контракта по АЭС. Также идет проработка вопросов сооружения на территории страны станции с малыми ядерными реакторами.

Путин прибудет в Узбекистан с двухдневным визитом 26 мая. Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в его рамках планируется подписание ряда документов.

Строительство Международные отношения Россия Владимир Путин Узбекистан АЭС
26 мая 2024, 10:03
Контакты «арктической пятерки» прервали
РИА «Новости»
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Контакты «арктической пятерки» по вопросам континентального шельфа в настоящее время прерваны. Об этом РИА «Новости» сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

В этом формате принимали участие Россия, США, Норвегия, Канада и Дания.

«Так называемая арктическая пятерка совместно обсуждала проблемные вопросы, информировала друг друга о готовящихся шагах и снимала возникающие озабоченности. Сейчас механизм отсутствует, контакты прерваны, но не по инициативе России», - сказал дипломат.

Мусихин добавил, что США и другие представители «пятерки» добровольно лишили себя возможности обсуждать эти серьезные вопросы в доверительном ключе.

Замглавы МИД России Александр Грушко отмечал, что НАТО планирует усилить присутствие в Арктике и сформировать в регионе новые командные цепочки. По его словам, страна соразмерно ответит на возможные угрозы.

США Канада Норвегия Россия Арктика НАТО

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