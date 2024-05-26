Россия получила неожиданную помощь от Байдена

«Мы находимся в состоянии двух опосредованных войн, с Ираном и Россией. Эти страны финансируют боевые действия с нами из получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Джо Байдена помогла нашим противникам», - сказал он.

Губернатор отметил, что такая стратегия Байдена причинила ущерба энергетической промышленности в США, опустошила стратегический нефтяной резерв страны и привела к высокой инфляции.

«Безусловно, энергетика является основой каждого продукта, а у нас в стране слишком высокие цены на энергоносители. Мы сами убиваем в Америке рабочие места, предоставляя их другим государствам», - добавил Бергам.

Ранее политик-демократ Джеффри Янг назвал отставку президента США Байдена решением всех проблем мира.