07 ноября 2023, 01:04

Россия полностью вышла из ДОВСЕ

РИА «Новости»
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Процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) окончательно завершилась в полночь 7 ноября. Об этом сообщил МИД РФ в Telegram-канале.

«В 00:00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого наша страна приостановила еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», - указали в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия окончательно попрощалась с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. При этом учли полученный при создании и выполнении документа позитивный и негативный опыт.

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе 29 мая текущего года. ДОВСЕ адаптировали в 1997 году, однако страны НАТО не ратифицировали эту версию документа и соблюдали только положения 1990 года. Из-за этого в 2007 году Россия объявила о моратории на исполнение условий договора.

Европа Россия Оружие
07 ноября 2023, 00:36
Запад готовил убийство Зеленского — экс-депутат Рады
РИА «Новости»
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Президента Украины Владимира Зеленского планировали ликвидировать во время поездки в Израиль. Это должно было произойти по плану западных спецслужб с подачи СБУ, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в Telegram-канале.

«Союзников уже не осталось как на внешнеполитической арене, так и внутри Украины: СБУ, контрразведка и ГУР давно ведут свою игру и готовятся к смене власти», - отметил он.

По его словам, убийство Зеленского хотели повесить на боевиков ХАМАС. Украинские чиновники давно ждут такого развития событий. Бывший депутат Рады также заверил, что мэры украинских городов давно создали против Зеленского коалицию и даже имеют свои мини армии на случай гражданской войны в стране.

Кива выразил уверенность, что на Украине уже «все готовы к перевороту - нужно просто кому-то первому нажать на спусковой крючок».

Ранее стало известно, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль могут отменить из-за утечки информации. Как сообщила газета Times of Israel, украинское руководство не исключило отмену поездки, потому что данные о датах визита Зеленского появились в общественном доступе.

Владимир Зеленский Израиль Украина
07 ноября 2023, 00:17
Россия напугала США сигналом о ядерном оружии
YouTube
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев дал сигнал Соединенным Штатам об опасности применения ядерного оружия. Об этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Прав ли он? Да. Есть ли у русских такое оружие, которого нет у нас? Да, у них есть гиперзвуковые ракеты. Этим он говорит: <…> „Даже не пытайтесь прибегнуть к ядерному оружию, чтобы попытаться спасти Украину“», - сказал он.

По мнению эксперта, ВСУ ждет неизбежное поражение, и американские власти не смогут изменить ситуацию, если не решатся применить стратегическое ядерное оружие. Таким образом Россия посылает сигналы, чтобы предостеречь США от опасных действий, предположил Макговерн.

Также экс-аналитик ЦРУ напомнил о ракетах «Кинжал», которые являются «преимуществом русских», благодаря которым «они уже показали себя и прошли проверку на Украине».

Во время выступления в рамках форума «Знание. Первые» на выставке «Россия» Патрушев заявил, что РФ впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия опередила конкурентов в этой сфере.

Ядерное оружие США Россия
07 ноября 2023, 00:15
«Не время». Зеленский отказался проводить выборы президента в 2024 году
РИА «Новости»
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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что сейчас неподходящее время для выборов президента страны. Голосование должно пройти в марте 2024 года, но этому мешает объявленное на Украине военное положение.

«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», - заявил украинский президент.

По мнению Зеленского, во время вооруженного конфликта безответственно «вбрасывать в общество тематику выборов». Президент подчеркнул, что поставить точку в том или ином политическом споре и дать обществу все необходимые ответы могут и другие структуры Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что Зеленский начал готовиться к выборам 2024 года.

«По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года», - заявил политик.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Владимир Зеленский Украина Выборы
06 ноября 2023, 23:17
Дружелюбие россиян удивило бывшую европейскую чиновницу
РИА «Новости»
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Готовность россиян прийти на помощь иностранцам совсем не похожа на поведение жителей стран Европы, которые улыбками скрывают свое негативное отношение к приезжим. Об этом в интервью RT заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в Россию.

Она подчеркнула, что сейчас живет в Санкт-Петербурге, где возглавила Центр Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issue в местном университете. Собеседница журналистов отметила, что чувствует себя в городе как дома и теперь очень хочет выучить русский язык, чтобы окончательно влиться в общество.

«Когда я отправляюсь в магазин за покупками мне приходится объясняться с продавцами с помощью жестов. К тому же я пока не могу работать с русским языком в научной сфере», - отметила Кнайсль.

Бывший министр подчеркнула, что плохое знание русского языка не сделало ее жизнь хуже. В качестве примера она рассказала, что если спросить у прохожего дорогу, но при этом предупредить, что владение языком еще недостаточно, то можно встретить широкую улыбку и большое желание помочь.

«В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себе чувство неприязни к иностранцам», - заявила Кансль.

По ее словам, в этом и есть главное отличие россиян от жителей стран Европы. Она добавила, что такая открытость и прямота ей больше по душе, потому что у нее точно такой же характер.

Первым местом жительства в России бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль стала деревня Петрушова Касимовского района Рязанской области. Бывшая европейская чиновница арендовала дом на один месяц и призналась, что просто наслаждается своей спокойной жизнью. После она призналась, что намерена найти постоянное жилье в России , чтобы перевести и разместить своих лошадей, пони и собак. В начале сентября Карин Кнайсль объявила о переезде в Санкт-Петербург , где она нашла себе работу в вузе.

Австрия Санкт-Петербург Дипломатия Россия

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