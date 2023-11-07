Россия полностью вышла из ДОВСЕ

«В 00:00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого наша страна приостановила еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», - указали в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия окончательно попрощалась с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. При этом учли полученный при создании и выполнении документа позитивный и негативный опыт.

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе 29 мая текущего года. ДОВСЕ адаптировали в 1997 году, однако страны НАТО не ратифицировали эту версию документа и соблюдали только положения 1990 года. Из-за этого в 2007 году Россия объявила о моратории на исполнение условий договора.