Россия подтвердила получение неофициального предложения от США по стратегической стабильности
США неофициально направили России предложения по обеспечению стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Власти получили их и рассмотрят, но не станут принимать без учета текущих обстоятельств, заявил журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Об этом сообщил ТАСС.
«Это так. В форме non-paper. То есть на бумаге, но в форме неофициальной памятной записки. <…> Мы этим сейчас занимаемся в межведомственном формате. Там нет элементов новизны», - сказал он.
Российская сторона, предупредил Сергей Рябков, не готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности в отрыве от происходящих событий.
В начале 2023 года Россия объявила о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Минэнерго США призвало возобновить сделку. Сергей Рябков предупреждал, что российские власти пойдут на переговоры только на условиях паритета.
Американский бизнесмен, республиканец Вивек Рамасвами предложил США признать включение русскоговорящих регионов Украины в состав России и гарантировать, что страну не примут в НАТО. Он заявил, что это позволит быстро остановить конфликт.