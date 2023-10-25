Россия подтвердила получение неофициального предложения от США по стратегической стабильности

«Это так. В форме non-paper. То есть на бумаге, но в форме неофициальной памятной записки. <…> Мы этим сейчас занимаемся в межведомственном формате. Там нет элементов новизны», - сказал он.

Российская сторона, предупредил Сергей Рябков, не готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности в отрыве от происходящих событий.

В начале 2023 года Россия объявила о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Минэнерго США призвало возобновить сделку. Сергей Рябков предупреждал, что российские власти пойдут на переговоры только на условиях паритета.

Американский бизнесмен, республиканец Вивек Рамасвами предложил США признать включение русскоговорящих регионов Украины в состав России и гарантировать, что страну не примут в НАТО. Он заявил, что это позволит быстро остановить конфликт.