«Подумали сегодня над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран», - указал он.

Дипломат отметил, что обе стороны запланировали подписать этот документ в ближайшее время. Лавров напомнил, что для граждан Кувейта и ряда других стран действует упрощенный визовый режим. Благодаря ему разрешение на въезд оформляется без каких-либо «бюрократических проволочек», обратил внимание министр.

Ранее Россия предложила отменить визовый режим с пятью странами: Кувейтом, Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом и Малайзией. Стороны могут подписать соглашение в 2024 году, государства уже приступили к проработке этого вопроса, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.