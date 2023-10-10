Россия подготовит полигоны к новым ядерным испытаниям

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«Президент четко сформулировал: мы должны обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности», - напомнил Рябков.

Однако, по словам дипломата, возобновление испытаний в практическом плане возможно после того, как их проведут Соединенные Штаты.

Замглавы МИД отметил, что российское руководство только законодательно отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Это необходимо, чтобы сбалансировать статус с США. При этом Россия продолжит следовать мораторию на ядерные испытания.

«Мы отзываем ратификацию, то есть балансируем свой статус таким образом, как это на протяжении долгих десятилетий практикуют США», - объяснил дипломат.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отказ Соединенных Штатов ратифицировать ДВЗЯИ может подтолкнуть РФ заняться восстановлением паритета.

Он подчеркнул, что американское руководство декларирует приверженность мораторию на ядерные испытания, однако также поддерживает в эксплуатационной готовности ядерную инфраструктуру.