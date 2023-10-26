Россия подготовит ответ на размещение ядерных ракет США в Европе

В качестве примера опасных действий США министр привел выход из договоров по противоракетной обороне, запрете ракет малой и средней дальности, а также по открытому небу. Кроме того особые риски создают открытые в ряде стран Европы базы с американским ядерным оружием, которые используются для так называемых «совместных миссий».

«Это имеет крайне дестабилизирующий заряд и на фоне общего возрастания угроз со стороны НАТО вынуждает нас прибегать к компенсирующим мерам», - заявил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, своими действиями западные политики забыли о взятых на себя обязательствах соблюдать принцип равной и неделимой безопасности, которая не допускает выстраивание собственной обороны за чужой счет, а также доминирования в Европе какого-либо из государств.

Лавров подчеркнул, что это очередное доказательство того, что США пытаются провести против Россию политику подавления, которую они уже отработали на странах, отстаивавших независимость и национальные интересы.

В конце прошлой недели Министерство энергетики США сообщило о проведении подземного химического взрыва на ядерном полигоне штата Невада. В ведомстве заявили, что это стало частью исследований по выявлению маломощных ядерных детонаций по всему миру.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что сейчас все внимательно следят за ситуацией и проверяют информацию. Также он напомнил, что президент Владимир Путин уже говорил, что если США возобновят проведение испытаний ядерного оружия, то Россия не останется в стороне.