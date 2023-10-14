Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Газе

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«СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня», - сказано в документе.

В проекте Совет безопасности строго осуждает насилие, а также боевые действия в отношении мирных людей и все акты терроризма. Также Совет безопасности призывает освободить всех заложников.

В документе помимо этого есть призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, а также к созданию условий для эвакуации гражданских лиц.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право защищаться. Однако, как отметил российский лидер, при решении палестинского вопроса нужно использовать мирные средства. Путин подчеркнул, что Россия исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров.