Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Газе

14 октября 2023, 02:59
Pxhere
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Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило РИА «Новости».

«СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня», - сказано в документе.

В проекте Совет безопасности строго осуждает насилие, а также боевые действия в отношении мирных людей и все акты терроризма. Также Совет безопасности призывает освободить всех заложников.

В документе помимо этого есть призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, а также к созданию условий для эвакуации гражданских лиц.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право защищаться. Однако, как отметил российский лидер, при решении палестинского вопроса нужно использовать мирные средства. Путин подчеркнул, что Россия исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров.

Россия ООН Конфликт Израиля и Палестины
Австралийский бизнесмен раскрыл детали разговора Трампа с президентом Ирака после бомбардировки
23 октября 2023, 11:08
Википедия
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Бывший президент США Дональд Трамп, пребывая на этом посту, разговаривал с иракским коллегой после бомбардировки и спрашивал его, что он собирается делать дальше. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассказ австралийского миллиардера Энтони Пратта, вхожего в гольф-клуб Трампа.

По словам Пратта, американский предприниматель пересказал детали беседы ему и сенатору Линдси Грэму во время поездки в президентском кортеже в декабре 2019 года. Трамп сообщил, что «сегодня бомбил Ирак», после чего ему позвонил президент ближневосточной страны Бархам Салих. Он сообщил президенту США, что тот только что сравнял его город с землей.

«Хорошо, что вы собираетесь с этим делать?» - ответил Трамп Салиху, со слов Пратта.

По данным NYT, австралийский миллиардер рассказал об этом разговоре прокурорам. Сенатор Грэм при этом сообщил изданию, что не помнит подробности той беседы.

Ранее Трамп выступил с жесткой критикой действующего президента США Джо Байдена. По словам бизнесмена, за время нахождения нынешнего американского лидера на посту Вашингтон стал самой опасной столицей в мире.

США Дональд Трамп Ирак
Египет предложил создать лагеря для беженцев на территории сектора Газа
23 октября 2023, 10:27
РИА «Новости»
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Египет предложил создать лагеря помощи беженцам в городе Рафахе на территории сектора Газа. Об этом сообщила газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источник.

По его данным, египетские власти выступили с инициативой в обмен на отказ от идеи перемещения гражданских лиц из Газы в пограничную зону в Северном Синае.

«Египетские официальные лица предложили возможность создания лагерей в палестинском городе Рафахе, в трех километрах внутри палестинских территорий», - сказал источник.

Египет планирует контролировать эти лагеря и оказывать срочную помощь беженцам из северной части Газы. Источник отметил, что одной из важных функций таких лагерей будет рассмотрение дел раненых и людей с хроническими заболеваниями, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Этих беженцев собираются переводить в специально созданные на египетской стороне полевые госпитали. При сложных случаях людей передадут в специализированные египетские больницы.

После обострения палестино-израильского конфликта свои дома покинули полтора миллиона жителей сектора Газа. Египет и Иордания отказались принимать беженцев на своих территориях.

Египет Конфликт Израиля и Палестины
Объект инфраструктуры пострадал в селе в Харьковской области
23 октября 2023, 09:28
РИА «Новости»
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Объект инфраструктуры получил повреждения в одном из сел Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«В Куриловке поврежден объект инфраструктуры», - написал чиновник, но никаких дополнительных подробностей не привел.

Утром 23 октября также появились данные о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Глава местной администрации Александр Прокудин уточнял, что речь идет об инженерном сооружении в Херсонском районе. Но о чем именно, он говорить не стал.

Об обстреле минувшей ночью сообщали также в Одесской области. По информации местного издания «Страна.ua» , под Одессой оказалась повреждена крыша склада на объекте припортовой инфраструктуры. Местные власти информацию об этом никак не комментировали.

Украина
Израиль нанес более 320 ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа
23 октября 2023, 09:03
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Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по 320 военным объектам ХАМАС на территории сектора Газа. Под огонь попали тоннели, оперативные командные центры и наблюдательные пункты палестинских боевиков. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по целям, которые представляли угрозу в районе, прилегающем к сектору Газа», - указали в публикации.

В это число вошли десятки пунктов запуска минометных снарядов и противотанковых ракет ХАМАС.

В ночь на 23 октября Армия обороны Израиля также уничтожила ряд мест скопления палестинских боевиков, включая ячейку с противотанковыми ракетами.

Ранее глава Минобороны страны Йоав Галант сообщил, то военная операция ЦАХАЛ может продлиться до трех месяцев. По его словам, данные сроки связаны с полным уничтожением ХАМАС.

С подобным заявлением также выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что Армия обороны Израиля не остановится , пока полностью не ликвидирует военный потенциал палестинского движения.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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