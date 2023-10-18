Россия поддержала курс КНДР на отстаивание независимости
Россия солидарна с КНДР и полностью поддерживает курс республики по отстаиванию своей независимости. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на официальном приеме от имени правительства Северной Кореи. Его процитировал ТАСС.
«Россия выражает свою солидарность и полную поддержку стремлению КНДР <…> к отстаиванию своей независимости, права своего народа самому определять свою судьбу и пути своего развития», - сказал Лавров.
Дипломат акцентировал внимание на том, что КНДР прямо заявляет о своей солидарности с Россией.
Сергей Лавров пробудет в Северной Корее с официальным визитом до 19 октября. Он прибыл в страну сегодня. В последний раз Лавров был в КНДР весной 2018 года.
Власти республики недавно внесли правки в конституцию. Речь идет об ускоренном развитии ядерных сил для защиты суверенитета государства и стабильности в регионе.