Россия поддержала курс КНДР на отстаивание независимости

Читайте нас в:

«Россия выражает свою солидарность и полную поддержку стремлению КНДР <…> к отстаиванию своей независимости, права своего народа самому определять свою судьбу и пути своего развития», - сказал Лавров.

Дипломат акцентировал внимание на том, что КНДР прямо заявляет о своей солидарности с Россией.

Сергей Лавров пробудет в Северной Корее с официальным визитом до 19 октября. Он прибыл в страну сегодня. В последний раз Лавров был в КНДР весной 2018 года.

Власти республики недавно внесли правки в конституцию. Речь идет об ускоренном развитии ядерных сил для защиты суверенитета государства и стабильности в регионе.