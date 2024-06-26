Россия подавала США сигналы по обмену заключенными — Рябков
Для успешного решения вопроса по обмену заключенными властям США следует прислушаться к сигналам России. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что страна подавала их по определенным каналам. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Они должны не отмахиваться от них, как они имеют обыкновение это делать, а вдуматься в суть этих сигналов. Может, тогда им что-то станет яснее», - сказал он.
Рябков отказался комментировать возможные переговоры о новом обмене заключенными между Россией и США, но назвал начало суда над журналистом Эваном Гершковичем важным процессуальным этапом. Он не стал прогнозировать срок, в течение которого стороны примут конкретные шаги, и призвал американские власти прислушаться к отправленным «по соответствующим каналам» сигналам.
Репортера The Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже , сообщил RT. Первое заседание по его делу прошло 26 июня в закрытом режиме. Президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону не исключил возможность обмена журналиста.