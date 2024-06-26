«Они должны не отмахиваться от них, как они имеют обыкновение это делать, а вдуматься в суть этих сигналов. Может, тогда им что-то станет яснее», - сказал он.

Рябков отказался комментировать возможные переговоры о новом обмене заключенными между Россией и США, но назвал начало суда над журналистом Эваном Гершковичем важным процессуальным этапом. Он не стал прогнозировать срок, в течение которого стороны примут конкретные шаги, и призвал американские власти прислушаться к отправленным «по соответствующим каналам» сигналам.

Репортера The Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже , сообщил RT. Первое заседание по его делу прошло 26 июня в закрытом режиме. Президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону не исключил возможность обмена журналиста.