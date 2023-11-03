Россия передала в Египет гуманитарную помощь для жителей сектора Газа

ЦАХАЛ привели в высокую степень боеготовности на севере Израиля

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Армию обороны Израиля привели в высокую степень боевой готовности на севере страны, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари. Его слова привело РИА «Новости».

Израиль продолжит решительно реагировать на любые атаки на местных жителей. Армия сохраняет бдительность и готова отреагировать на любой инцидент сегодня и в последующие дни, подчеркнул Хагари.

«Мы приведены в состояние высокой боеготовности на севере», - добавил пресс-секретарь ЦАХАЛ.

Утром 3 ноября израильская армия приступила к военной операции против боевиков палестинского движения ХАМАС в городе Газа. Флот и авиация поддерживают бронетехнику и пехоту ЦАХАЛ.

Хагари также заявил, что израильские войска полностью окружили сектор Газа. Военные атакуют форпосты, пусковые позиции, штабы и инфраструктуру ХАМАС.

ЦАХАЛ уничтожил высокопоставленных командиров палестинского движения. Среди них оказались командир противотанкового ракетного подразделения и командующий военно-морскими силами в центральной бригаде.