Россия передала в Египет гуманитарную помощь для жителей сектора Газа
МЧС России доставило гуманитарную помощь в Египет. Груз передадут жителям Газы. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.
Груз отправили двумя бортами авиации МЧС.
«Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят российскую помощь жителям сектора Газа», - указали в ведомстве.
Помощь организовали по поручению президента Владимира Путина. Всего жителям сектора Газа передадут 28 тонн гуманитарного груза. Речь идет о лекарствах, перевязочных материалах и гемостатических средствах.
Самолеты Ил-76 МЧС России вылетели из аэропорта Жуковский. В министерстве напомнили, что в октябре населению Газы передали 27 тонн продуктов.
По данным главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, в анклаве перестали работать 14 из 36 больниц. Также временно закрылись два специализированных центра.
По последним данным, с начала эскалации конфликта погиб 9061 палестинец. Среди них 3760 детей и 2326 женщин.