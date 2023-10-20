Россия отзеркалила действия США по договору о ядерных испытаниях
Россия продолжит соблюдать нормы Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, несмотря на дератификацию. Она вышла из соглашения в ответ на действия США, заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» министр иностранных дел Сергей Лавров. Его процитировали на сайте министерства.
«Отзываем нашу ратификацию исключительно потому, что США уже долгие годы „мурыжат“ свою и явно не собираются это делать. Мы хотели, как сказал президент Путин, „отзеркалить“ эту ситуацию. Что и сделали», - сказал он.
По словам министра, Россия не изменит своего отношения к действиям, предусмотренным договором.
Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 18 октября. Его внесли по инициативе Владимира Путина. Россия подписала соглашение в 1996 году, а ратифицировала в 2000 году. США не ратифицировали договор в течение 23 лет.