Россия отзеркалила действия США по договору о ядерных испытаниях

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«Отзываем нашу ратификацию исключительно потому, что США уже долгие годы „мурыжат“ свою и явно не собираются это делать. Мы хотели, как сказал президент Путин, „отзеркалить“ эту ситуацию. Что и сделали», - сказал он.

По словам министра, Россия не изменит своего отношения к действиям, предусмотренным договором.

Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 18 октября. Его внесли по инициативе Владимира Путина. Россия подписала соглашение в 1996 году, а ратифицировала в 2000 году. США не ратифицировали договор в течение 23 лет.