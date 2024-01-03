«Россия ответит». В США испугались реакции Москвы на конфискацию активов

«Россия может ответить присвоением активов Запада, которые все еще находятся в стране», - сказал эксперт.

Он полагает, что конфискация активов РФ негативно отразится на доверии других стран к доллару в качестве резервной валюты. Джонсон подчеркнул, что западные страны обсуждают возможность изъятия активов в тот момент, когда РФ стала председательствующим государством в БРИКС. Бывший разведчик не исключил, что блок может создать альтернативный финансовый порядок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва в 2024 году в рамках БРИКС будет стремиться к созданию справедливой финансовой системы. По его словам, порядка 30 стран готовы сотрудничать с объединением в том или ином формате.