Россия ответит США на разворачивание ракетных комплексов в Японии

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Россия в ответ на закрытие немецкого бюро Первого канала выслала двух журналистов медиагруппы ARD. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Дело в том, что теперь работу заблокировали в Германии корреспондентам Первого канала: Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову», - отметила дипломат.

В ответ на это российская сторона приняла зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиагруппы ARD. Аккредитации лишат корреспондента Франка Айшмана и оператора Свена Феллера, рассказала Захарова.

Она также сообщила о других недружественных шагах со стороны Германии по отношению к российским журналистам..

«Чего только они уже не делали. Напомню: блокировали вещание телеканала Russia Today на немецком языке, строили козни и препятствия нормальной работе российских журналистов, устраивали им травлю», - добавила дипломат.

Ранее немецкие власти предписали двум российским журналистам покинуть страну в первой половине декабря. Первый канал назвали «угрозой общественному порядку и безопасности Германии и Евросоюза».